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Trump signs ’historic’ bill to transform VA

By Darlene Superville
Associated Press

Published: June 23, 2017 - 12:39 PM
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President Donald Trump displays the "Department of Veterans Affairs Accountability and Whistleblower Protection Act of 2017" after signing in the East Room of the White House, Friday, June 23, 2017, in Washington, as Secretary of Veteran Affairs David Shulkin and others look on. (AP Photo/Evan Vucci)


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