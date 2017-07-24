All CATEGORIES
☰ Menu

Trump son-in-law Jared Kushner says he ’did not collude with Russia’

By Mary Clare Jalonick
Associated Press

Published: July 24, 2017 - 09:28 AM | Updated: July 24, 2017 - 01:58 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this June 22, 2017, file photo, White House senior adviser Jared Kushner listens during the "American Leadership in Emerging Technology" event with President Donald Trump in the East Room of the White House in Washington. (AP Photo/Evan Vucci, File)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

goodnews24_buckeyegirls
Good News — July 24: Area high school students participate in Buckeye Girls State

Alpha Kappa Alpha Sorority Inc., Zeta Theta Omega chapter, recently awarded $1,500 to the Greater East Ohio Chapter of the Alzheimer’s Association.

gac24_02
Greater Akron Chamber bringing city, county along on ride to redefine economic development roles
superhero24_05
Superheroes join kids on Cuyahoga Valley Scenic Railroad to train on a train
hist24web
Local history: Boys only?!? Girl pleaded to race in Soap Box Derby in 1937
Trump’s new message guru wants ‘a more positive mojo’

MOST POPULAR