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Trump son-in-law Jared Kushner says he ’did not collude with Russia’

By Mary Clare Jalonick
Associated Press

Published: July 24, 2017 - 09:28 AM | Updated: July 24, 2017 - 01:58 PM
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FILE - In this June 22, 2017, file photo, White House senior adviser Jared Kushner listens during the "American Leadership in Emerging Technology" event with President Donald Trump in the East Room of the White House in Washington. (AP Photo/Evan Vucci, File)

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