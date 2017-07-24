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Russia inquiry

Trump son-in-law Jared Kushner says no Russia collusion, ‘nothing to hide,’

By Mary Clare Jalonick
Associated Press

Published: July 24, 2017 - 09:28 AM | Updated: July 25, 2017 - 08:16 AM
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White House senior adviser Jared Kushner, center, and his attorney Abbe Lowell, right, depart Capitol Hill in Washington, Monday after a closed-door interview with Senate Intelligence Committee investigators looking into Russia's election meddling and possible ties to the Trump Administration. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

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