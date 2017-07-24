All CATEGORIES
☰ Menu

Russia inquiry

Trump son-in-law Jared Kushner says no Russia collusion, ‘nothing to hide,’

By Mary Clare Jalonick
Associated Press

Published: July 24, 2017 - 09:28 AM | Updated: July 25, 2017 - 08:16 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

White House senior adviser Jared Kushner, center, and his attorney Abbe Lowell, right, depart Capitol Hill in Washington, Monday after a closed-door interview with Senate Intelligence Committee investigators looking into Russia's election meddling and possible ties to the Trump Administration. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

roads29-06
City lays financial foundation for $12 million road project

City leaders have set in motion a long-term plan to raise nearly $12 million for a “complete streets” makeover of North Main Street from the Y-bridge to Cuyahoga Falls.

macron25cut_01
Medina County officials conclude cause of Bryon Macron’s death ‘undetermined,’ find no evidence of others involved
mccullough_01
Second evaluation for intervention program to be done of UA student accused of killing roommate’s kitten
values25_web
Home property values are up for first time since 2005 in Summit County
health25cut_01
Trump says upcoming health vote is GOP’s chance to keep vow

MOST POPULAR