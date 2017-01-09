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Trump son-in-law Jared Kushner to take senior White House role

By Jonathan Lemire  and Julie Pace
Associated Press

Published: January 9, 2017 - 02:57 PM
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In this Nov. 14, 2016 photo, Jared Kushner, son-in-law of of President-elect Donald Trump walks from Trump Tower, in New York. Kushner is taking steps to distance himself from his sprawling New York real estate business, in what is the clearest sign yet he is planning to take a position in his father-in-law's administration. Kushner, who is married to Trump's daughter Ivanka, must clear a series of hurdles before he takes any post in Washington. (AP Photo/Carolyn Kaster)

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