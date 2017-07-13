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Trump: Son’s Russia meeting ’standard campaign practice’

By Mary Clare Jalonick and Eric Tucker
Associated Press

Published: July 13, 2017 - 03:08 PM | Updated: July 13, 2017 - 03:10 PM
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U.S President Donald Trump reacts during a press conference with French President Emmanuel Macron at the Elysee Palace in Paris, Thursday, July 13, 2017. Trump will be the parade's guest of honor to commemorate the 100th anniversary of the U.S. entry into World War I. U.S. troops will open the parade Friday as is traditional for the guest of honor. (AP Photo/Markus Schreiber)

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