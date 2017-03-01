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Trump speech leaves GOP encouraged, but still divided

By Erica Werner
Associated Press

Published: March 1, 2017 - 02:48 PM
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President Donald Trump reacts after addressing a joint session of Congress on Capitol Hill in Washington, Tuesday, Feb. 28, 2017. (Jim Lo Scalzo/Pool Image via AP)


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