Trump summons business leaders, lawmakers to White House

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogT3BlbmluZyBoaXMgZmlyc3Qgb2ZmaWNpYWwgd2VlayBpbiBvZmZpY2Us
IFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgd2FybmVkIGJ1c2luZXNzIGxlYWRlcnMgTW9uZGF5IHRo
YXQgaGUgd291bGQgaW1wb3NlIGEgJiM4MjIwO3N1YnN0YW50aWFsIGJvcmRlciB0YXgmIzgyMjE7
IG9uIGNvbXBhbmllcyB0aGF0IG1vdmUgdGhlaXIgbWFudWZhY3R1cmluZyBvdXQgb2YgdGhlIFVu
aXRlZCBTdGF0ZXMsIHdoaWxlIHByb21pc2luZyB0YXggYWR2YW50YWdlcyB0byBjb21wYW5pZXMg
dGhhdCBwcm9kdWNlIHByb2R1Y3RzIGRvbWVzdGljYWxseS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0FsbCB5b3Ug
aGF2ZSB0byBkbyBpcyBzdGF5LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCBkdXJpbmcgYSBtb3JuaW5nIG1lZXRp
bmcgaW4gdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlJiM4MjE3O3MgUm9vc2V2ZWx0IFJvb20uPC9wPjxwPlRlc2xh
IENFTyBFbG9uIE11c2sgYW5kIE1hcmlsbHluIEhld3NvbiBvZiBMb2NraGVlZCBNYXJ0aW4gd2Vy
ZSBhbW9uZyB0aGUgZXhlY3V0aXZlcyB3aG8gYXR0ZW5kZWQgdGhlIG1lZXRpbmcuICBUaGUgZ2F0
aGVyaW5nIGtpY2tlZCBvZmYgYSBqYW0tcGFja2VkIGRheSBmb3IgdGhlIG5ldyBwcmVzaWRlbnQs
IGluY2x1ZGluZyBhbiBldmVuaW5nIHJlY2VwdGlvbiB3aXRoIGxhd21ha2VycyBmcm9tIGJvdGgg
cGFydGllcyBhbmQgYSBzaXQtZG93biB3aXRoIHVuaW9uIGxlYWRlcnMuPC9wPjxwPlRoZSBwcmVz
aWRlbnQgYWxzbyBwbGFubmVkIHRvIHNpZ24gbXVsdGlwbGUgZXhlY3V0aXZlIG9yZGVycyBpbiB0
aGUgT3ZhbCBPZmZpY2UuIFRydW1wIGhhZCBwbGVkZ2VkIHRvIHF1aWNrbHkgdXNlIGhpcyBleGVj
dXRpdmUgYXV0aG9yaXR5IHRvIHdpdGhkcmF3IHRoZSBVLlMuIGZyb20gdGhlIDEyLW5hdGlvbiBU
cmFucy1QYWNpZmljIFBhcnRuZXJzaGlwIHRyYWRlIHBhY3QgYWdyZWVkIHRvIHVuZGVyIHRoZSBP
YmFtYSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbi4gSGUmIzgyMTc7cyBhbHNvIGV4cGVjdGVkIHRvIHNpZ24gYW4g
b3JkZXIgaW1wbGVtZW50aW5nIGEgZmVkZXJhbCBnb3Zlcm5tZW50IGhpcmluZyBmcmVlemUuPC9w
PjxwPkNvbnNlcnZhdGl2ZXMgYXJlIGFsc28gZWFnZXIgZm9yIFRydW1wIHRvIHNpZ24gYW4gb3Jk
ZXIgcmVpbnN0YXRpbmcgYSBiYW4gb24gcHJvdmlkaW5nIGZlZGVyYWwgbW9uZXkgdG8gaW50ZXJu
YXRpb25hbCBncm91cHMgdGhhdCBwZXJmb3JtIGFib3J0aW9ucyBvciBwcm92aWRlIGluZm9ybWF0
aW9uIG9uIHRoZSBvcHRpb24uIFRoZSByZWd1bGF0aW9uLCBrbm93biBhcyB0aGUgJiM4MjIwO01l
eGljbyBDaXR5IFBvbGljeSYjODIyMTsgb3IsIGJ5IGNyaXRpY3MsIHRoZSAmIzgyMjA7Z2xvYmFs
IGdhZyBydWxlLCYjODIyMTsgaGFzIGJlZW4gYSBwb2xpdGljYWwgdm9sbGV5YmFsbCwgaW5zdGl0
dXRlZCBieSBSZXB1YmxpY2FuIGFkbWluaXN0cmF0aW9ucyBhbmQgcmVzY2luZGVkIGJ5IERlbW9j
cmF0aWMgb25lcyBzaW5jZSAxOTg0LjwvcD48cD5UcnVtcCByYW4gZm9yIG9mZmljZSBwbGVkZ2lu
ZyB0byBvdmVyaGF1bCBVLlMuIHRyYWRlIHBvbGljeSwgYXJndWluZyB0aGF0IG1hc3NpdmUgZnJl
ZS10cmFkZSBhZ3JlZW1lbnRzIGhhdmUgZGlzYWR2YW50YWdlZCBBbWVyaWNhbiB3b3JrZXJzLiBT
aW5jZSB3aW5uaW5nIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSwgaGUmIzgyMTc7cyBhZ2dyZXNzaXZlbHkgY2Fs
bGVkIG91dCBjb21wYW5pZXMgdGhhdCBoYXZlIG1vdmVkIGZhY3RvcmllcyBvdmVyc2Vhcywgdm93
aW5nIHRvIHNsYXAgdGF4ZXMgb24gcHJvZHVjdHMgdGhleSB0aGVuIHRyeSB0byBzZWxsIGluIHRo
ZSBVLlMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtTb21lIHBlb3BsZSBzYXkgdGhhdCYjODIxNztzIG5vdCBmcmVl
IHRyYWRlLCBidXQgd2UgZG9uJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBmcmVlIHRyYWRlIG5vdywmIzgyMjE7IFRy
dW1wIHNhaWQgTW9uZGF5LjwvcD48cD5UaGUgcHJlc2lkZW50IGFsc28gcmVpdGVyYXRlZCBoaXMg
Y2FtcGFpZ24gcGxlZGdlIHRvIGxvd2VyIHRheGVzIGZvciBjb21wYW5pZXMsIGFzIHdlbGwgYXMg
dGhlIG1pZGRsZSBjbGFzcywgJiM4MjIwO2FueXdoZXJlIGZyb20gMTUgdG8gMjUgcGVyY2VudC4m
IzgyMjE7IEhlIGFsc28gY2FsbGVkIGZvciBjdXR0aW5nIDc1IHBlcmNlbnQgb2YgcmVndWxhdGlv
bnMsIHRob3VnaCBoZSBpbnNpc3RlZCB0aGF0IGRvaW5nIHNvIHdvdWxkIG5vdCBjb21wcm9taXNl
IHdvcmtlciBzYWZldHkuPC9wPjxwPlRydW1wJiM4MjE3O3Mgb3V0cmVhY2ggZWZmb3J0IGNvbWVz
IGFmdGVyIGEgdHVtdWx0dW91cyBmaXJzdCB3ZWVrZW5kIGluIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSB0aGF0
IGluY2x1ZGVkIGxhbWJhc3RpbmcgbmV3cyBvcmdhbml6YXRpb25zIGZvciBjb3JyZWN0bHkgcmVw
b3J0aW5nIG9uIHRoZSBzaXplIG9mIHRoZSBjcm93ZHMgYXQgaGlzIGluYXVndXJhdGlvbiBhbmQg
bWFzcyBwcm90ZXN0cyBhZ2FpbnN0IGhpcyBwcmVzaWRlbmN5IG9uIHRoZSBmb2xsb3dpbmcgZGF5
LjwvcD48cD5UcnVtcCBkZWxpdmVyZWQgYSBtb3JlIHVuaWZ5aW5nIG1lc3NhZ2UgU3VuZGF5IGFu
ZCBzb3VnaHQgdG8gcmVhc3N1cmUgQW1lcmljYW5zIGhlIHdhcyB1cCB0byB0aGUgZGF1bnRpbmcg
dGFzayBhaGVhZC48L3A+PHA+U3BlYWtpbmcgaW4gdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIEVhc3QgUm9vbSBk
dXJpbmcgYSBzd2VhcmluZy1pbiBjZXJlbW9ueSBmb3IgdG9wIGFpZGVzLCB0aGUgcHJlc2lkZW50
IHdhcm5lZCBoaXMgc3RhZmYgb2YgdGhlIGNoYWxsZW5nZXMgYWhlYWQgYnV0IGRlY2xhcmVkIGhl
IGJlbGlldmVkIHRoZXkgd2VyZSByZWFkeS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0J1dCB3aXRoIHRoZSBmYWl0
aCBpbiBlYWNoIG90aGVyIGFuZCB0aGUgZmFpdGggaW4gR29kLCB3ZSB3aWxsIGdldCB0aGUgam9i
IGRvbmUsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2Ugd2lsbCBwcm92ZSB3b3J0aHkgb2YgdGhp
cyBtb21lbnQgaW4gaGlzdG9yeS4gQW5kIEkgdGhpbmsgaXQgbWF5IHZlcnkgd2VsbCBiZSBhIGdy
ZWF0IG1vbWVudCBpbiBoaXN0b3J5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VHJ1bXAgc2FpZCBoaXMgc3RhZmYg
d2FzIGluIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBub3QgdG8gJiM4MjIwO2hlbHAgb3Vyc2VsdmVzJiM4MjIx
OyBidXQgdG8gJiM4MjIwO2Rldm90ZSBvdXJzZWx2ZXMgdG8gdGhlIG5hdGlvbmFsIGdvb2QuJiM4
MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyBpcyBub3QgYWJvdXQgcGFydHksIHRoaXMgaXMgbm90IGFi
b3V0IGlkZW9sb2d5LiBUaGlzIGlzIGFib3V0IGNvdW50cnksIG91ciBjb3VudHJ5LiBJdCYjODIx
NztzIGFib3V0IHNlcnZpbmcgdGhlIEFtZXJpY2FuIHBlb3BsZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9w
PjxwPkVhcmxpZXIgU3VuZGF5LCBUcnVtcCBvZmZlcmVkIGEgc2NhdHRlcnNob3QgcmVzcG9uc2Ug
dG8gdGhlIHN3ZWVwaW5nIHBvc3QtaW5hdWd1cmF0aW9uIHByb3Rlc3RzLCBmaXJzdCBzYXJjYXN0
aWNhbGx5IGRlbmlncmF0aW5nIHRoZSBwdWJsaWMgb3Bwb3NpdGlvbiBhbmQgdGhlbiBkZWZlbmRp
bmcgdGhlIHJpZ2h0IHRvIGRlbW9uc3RyYXRlIGEgc2hvcnQgdGltZSBsYXRlci48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1dhdGNoZWQgcHJvdGVzdHMgeWVzdGVyZGF5IGJ1dCB3YXMgdW5kZXIgdGhlIGltcHJlc3Np
b24gdGhhdCB3ZSBqdXN0IGhhZCBhbiBlbGVjdGlvbiEgV2h5IGRpZG4mIzgyMTc7dCB0aGVzZSBw
ZW9wbGUgdm90ZT8gQ2VsZWJzIGh1cnQgY2F1c2UgYmFkbHksJiM4MjIxOyBUcnVtcCB0d2VldGVk
IGVhcmx5IFN1bmRheSBtb3JuaW5nLiBOaW5ldHktZml2ZSBtaW51dGVzIGxhdGVyLCBoZSBzdHJ1
Y2sgYSBtb3JlIGNvbmNpbGlhdG9yeSB0b25lLjwvcD48cD4mIzgyMjA7UGVhY2VmdWwgcHJvdGVz
dHMgYXJlIGEgaGFsbG1hcmsgb2Ygb3VyIGRlbW9jcmFjeS4gRXZlbiBpZiBJIGRvbiYjODIxNzt0
IGFsd2F5cyBhZ3JlZSwgSSByZWNvZ25pemUgdGhlIHJpZ2h0cyBvZiBwZW9wbGUgdG8gZXhwcmVz
cyB0aGVpciB2aWV3cywmIzgyMjE7IHRoZSBwcmVzaWRlbnQgdHdlZXRlZCwgc3RpbGwgdXNpbmcg
aGlzIHBlcnNvbmFsIGFjY291bnQuPC9wPjxwPlRydW1wIGFsc28gc3Bva2Ugd2l0aCBJc3JhZWxp
IFByaW1lIE1pbmlzdGVyIEJlbmphbWluIE5ldGFueWFodSwgd2hvIGFjY2VwdGVkIGFuIGludml0
YXRpb24gdG8gdmlzaXQgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGluIGVhcmx5IEZlYnJ1YXJ5LiBUaGUgcHJp
bWUgbWluaXN0ZXIgc2FpZCBoZSBpcyBob3BpbmcgdG8gZm9yZ2UgYSAmIzgyMjA7Y29tbW9uIHZp
c2lvbiYjODIyMTsgd2l0aCB0aGUgbmV3bHkgaW5hdWd1cmF0ZWQgVS5TLiBwcmVzaWRlbnQgdGhh
dCBjb3VsZCBpbmNsdWRlIGV4cGFuZGVkIHNldHRsZW1lbnQgY29uc3RydWN0aW9uIGFuZCBhIHRv
dWdoZXIgcG9saWN5IHRvd2FyZCBJcmFuLjwvcD48cD5UcnVtcCBhbHNvIGFubm91bmNlZCB0aGF0
IGhlJiM4MjE3O3Mgc2V0IHVwIG1lZXRpbmdzIHdpdGggQ2FuYWRpYW4gUHJpbWUgTWluaXN0ZXIg
SnVzdGluIFRydWRlYXUgYW5kIE1leGljYW4gUHJlc2lkZW50IEVucmlxdWUgUGVuYSBOaWV0by48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIHN0YXJ0IHNvbWUgbmVnb3RpYXRpb25z
IGhhdmluZyB0byBkbyB3aXRoIE5BRlRBLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCBvZiBoaXMgbWVldGluZyB3
aXRoIFBlbmEgTmlldG8uIE1leGljbyBpcyBwYXJ0IG9mIHRoZSBmcmVlIHRyYWRlIGFncmVlbWVu
dCB3aXRoIHRoZSBVLlMuIGFuZCBDYW5hZGEuIFRydW1wIHNhaWQgaGUgYWxzbyB3aWxsIGRpc2N1
c3MgaW1taWdyYXRpb24gYW5kIHNlY3VyaXR5IGF0IHRoZSBib3JkZXIuIEhlIGhhcyBwcm9taXNl
ZCB0byBidWlsZCBhIHdhbGwgYWxvbmcgdGhlIGxlbmd0aCBvZiB0aGUgc291dGhlcm4gYm9yZGVy
IGFuZCBpbnNpc3RlZCB0aGF0IE1leGljbyB3aWxsIHBheSBmb3IgaXQuPC9wPjxwPkxhdGVyIGlu
IHRoZSB3ZWVrLCBoZSYjODIxNztsbCBhZGRyZXNzIGNvbmdyZXNzaW9uYWwgUmVwdWJsaWNhbnMg
YXQgdGhlaXIgcmV0cmVhdCBpbiBQaGlsYWRlbHBoaWEgYW5kIG1lZXQgd2l0aCBCcml0aXNoIFBy
aW1lIE1pbmlzdGVyIFRoZXJlc2EgTWF5LjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+
PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyB3cml0ZXJzIEp1bGllIFBhY2UsIEpvbmF0aGFuIExlbWlyZSBh
bmQgTGlzYSBMZXJlciBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHJlcG9ydC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.