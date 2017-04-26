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Trump tax plan billed as ‘largest tax reform’ in U.S. history

By Stephen Ohlemacher and Josh Boak
Associated Press

Published: April 26, 2017 - 10:29 AM
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FILE - In this Tuesday, April 18, 2017 file photo, President Donald Trump speaks at Snap-On Tools in Kenosha, Wis. Trump garnered the attention of the masses, in part, because he sounded different than what the public had come to expect from politicians. Kathleen Hall Jamieson, director of the Annenberg School of Publication at the University of Pennsylvania, said Trumps extemporaneous speech is best described as stream-of-consciousness, a big change from what were used to from those seeking _ and occupying _ the highest office in the land. (AP Photo/Kiichiro Sato)


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