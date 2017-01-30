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Trump to anounce Supreme Court nominee Tuesday, pick will trigger intense pressure on Senate

By Mary Clare Jalonick
Associated Press

Published: January 30, 2017 - 09:39 AM
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FILE - In this Dec. 12, 2016 file photo, Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky., speaks during a news conference on Capitol Hill in Washington. When President Donald Trump nominates a Supreme Court justice, Senate Democrats and Republicans will come under immense pressure. Liberals will insist that Democrats block the choice. Some conservatives will demand that McConnell blow up long-standing rules to get the new president's choice on the high court. (AP Photo/Susan Walsh, File)


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