Trump to push for $1 trillion for roads, bridges

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBpcyBsYXVuY2hpbmcgYSBtYWpv
ciBwdXNoIGZvciBhICQxIHRyaWxsaW9uIG92ZXJoYXVsIG9mIHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBy
b2FkcyBhbmQgYnJpZGdlcywgYSBrZXkgaXRlbSBvbiBoaXMgYWdlbmRhIHRoYXQgY291bGQgZmFj
ZSByZXNpc3RhbmNlIGluIENvbmdyZXNzIGFuZCBoYXMgYmVlbiBvdmVyc2hhZG93ZWQgYnkgV2hp
dGUgSG91c2UgY29udHJvdmVyc2llcy48L3A+PHA+VHJ1bXAgcGxhbnMgYSBzZXJpZXMgb2YgZXZl
bnRzIHRoaXMgY29taW5nIHdlZWsgdG8gaGlnaGxpZ2h0IGhpcyBlZmZvcnQgdG8gbW9kZXJuaXpl
IEFtZXJpY2FuIGluZnJhc3RydWN0dXJlICYjODIxMjsgdGhlIGhpZ2h3YXksIHdhdGVyd2F5LCBl
bGVjdHJpY2FsIGFuZCBhaXJ3YXkgc3lzdGVtcyBvbiB3aGljaCB0aGUgbmF0aW9uIG9wZXJhdGVz
LiBIaXMgY2FtcGFpZ24gZm9yIHB1YmxpYyBhbmQgcHJpdmF0ZSBmdW5kaW5nIGZvciB0aGUgcHJv
amVjdHMgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gcnVuIGZyb20gdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlLCB3aGVyZSBoZSYj
ODIxNztsbCBzcGVhayBhYm91dCB1cGdyYWRpbmcgYWlyIHRyYWZmaWMgY29udHJvbCwgdG8gT2hp
byBvbiBpbmxhbmQgd2F0ZXJ3YXlzIGFuZCB0aHJvdWdoIG1lZXRpbmdzIHdpdGggbWF5b3JzLCBn
b3Zlcm5vcnMgYW5kIFRyYW5zcG9ydGF0aW9uIERlcGFydG1lbnQgb2ZmaWNpYWxzLjwvcD48cD5U
aGUgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gaGFzIHN0cnVnZ2xlZCB0byBnYWluIHRyYWN0aW9uIG9u
IG1hbnkgb2YgaXRzIGVjb25vbWljIHBvbGljaWVzLiBKb2IgZ3Jvd3RoIGhhcyBzbG93ZWQgaW4g
cmVjZW50IG1vbnRocyBpbnN0ZWFkIG9mIGFjY2VsZXJhdGluZyBhcyB0aGUgcHJlc2lkZW50IHBy
ZWRpY3RlZC4gVHJ1bXAgaGFzIHNhaWQgaGUgaGFzIHRheCBsZWdpc2xhdGlvbiBtb3ZpbmcgdGhy
b3VnaCBDb25ncmVzcyBidXQgaGlzIGVmZm9ydCBoYXMgYmVlbiBzdGFsbGVkIGFuZCBubyBiaWxs
IGhhcyBiZWVuIHdyaXR0ZW4uIEhpcyBidWRnZXQgcGxhbiByZWxlYXNlZCBkdXJpbmcgaGlzIGZv
cmVpZ24gdHJpcCBpbmNsdWRlZCBtYXRoIGVycm9ycyB0aGF0IGVuYWJsZWQgdGhlIFdoaXRlIEhv
dXNlIHRvIGZhbHNlbHkgY2xhaW0gdGhhdCBpdHMgdGF4IHBsYW4gd291bGQgZGVsaXZlciBib3Ro
IGZhc3RlciBncm93dGggYW5kIGEgYmFsYW5jZWQgYnVkZ2V0LjwvcD48cD5UcnVtcCYjODIxNztz
IGFnZW5kYSBoYXMgYmVlbiBvdmVyc2hhZG93ZWQgYnkgb25nb2luZyBwcm9iZXMgaW50byB3aGV0
aGVyIFRydW1wIGNhbXBhaWduIG9mZmljaWFscyBvciBhc3NvY2lhdGVzIGNvbGx1ZGVkIHdpdGgg
UnVzc2lhbiBvZmZpY2lhbHMgdG8gaW5mbHVlbmNlIHRoZSAyMDE2IGVsZWN0aW9uLCBhcyB3ZWxs
IGFzIHNjcnV0aW55IG92ZXIgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBmaXJpbmcgb2YgRkJJIERpcmVjdG9yIEph
bWVzIENvbWV5ICYjODIxMjsgd2hvIGlzIHNjaGVkdWxlZCB0byB0ZXN0aWZ5IG9uIENhcGl0b2wg
SGlsbCBvbiBUaHVyc2RheS48L3A+PHA+QW5kIG90aGVyIHBvbGljaWVzIG9uIHRoZSBhZ2VuZGEs
IHN1Y2ggYXMgaGVhbHRoIGNhcmUgYW5kIHRheGVzLCBjb21lIGZpcnN0IG9uIGEgZmFzdC1jbG9z
aW5nIGxlZ2lzbGF0aXZlIGNhbGVuZGFyLjwvcD48cD5CdXQgbW9kZXJuaXppbmcgdGhlIG5hdGlv
biYjODIxNztzIGluZnJhc3RydWN0dXJlIHJlbWFpbnMgYSBjaGFsbGVuZ2UuPC9wPjxwPlRydW1w
JiM4MjE3O3MgcHVzaCB0byByZXZhbXAgZGV0ZXJpb3JhdGluZyByb2FkcywgYnJpZGdlcywgYWly
cG9ydHMgYW5kIHJhaWx3YXlzIGFpbXMgdG8gdW5sb2NrIGVjb25vbWljIGdyb3d0aCBhbmQgc3Vj
Y2VlZCBpbiBhbiBhcmVhIHdoZXJlIGhpcyBwcmVkZWNlc3NvciwgZm9ybWVyIFByZXNpZGVudCBC
YXJhY2sgT2JhbWEsIHdhcyByZXBlYXRlZGx5IHRod2FydGVkIGJ5IGEgUmVwdWJsaWNhbi1sZWQg
Q29uZ3Jlc3MuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IG1hdHRlciB3aG8geW91IGFy
ZSwgd2hldGhlciB5b3UgYXJlIGZhcm1lciBpbiB0aGUgTWlkd2VzdCwgb3IgYSBtb3RoZXIgZHJp
dmluZyB5b3VyIGtpZHMgdG8gYW5kIGZyb20gc2Nob29sLCBvciBhIHdvcmtlciBvciBhIGNvbGxl
Z2Uga2lkIGZseWluZyBiYWNrIGFuZCBmb3J0aCB0byBzY2hvb2wsIHlvdSYjODIxNztyZSBhZmZl
Y3RlZCBieSBpbmZyYXN0cnVjdHVyZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgV2hpdGUgSG91c2UgZWNvbm9taWMg
YWR2aXNlciBHYXJ5IENvaG4gc2FpZCBpbiBhIGNvbmZlcmVuY2UgY2FsbCB3aXRoIHJlcG9ydGVy
cy48L3A+PHA+Q29obiBzYWlkIHRoZSBuYXRpb24gd2FzICYjODIyMDtmYWxsaW5nIGJlaGluZCBh
bmQgdGhlIGZhbGxpbmcgYmVoaW5kIGlzIGFmZmVjdGluZyBlY29ub21pYyBncm93dGggaW4gdGhl
IFVuaXRlZCBTdGF0ZXMuIFRoZSBwcmVzaWRlbnQgd2FudHMgdG8gZml4IHRoZSBwcm9ibGVtcyBh
bmQgaGUgZG9lc24mIzgyMTc7dCB3YW50IHRvIHB1c2ggdGhlc2UgbGlhYmlsaXRpZXMgaW50byB0
aGUgZnV0dXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VHJ1bXAgb24gTW9uZGF5IGlzIHNldCB0byBvdXRsaW5l
IGhpcyBsZWdpc2xhdGl2ZSBwcmluY2lwbGVzIGZvciBvdmVyaGF1bGluZyB0aGUgYWlyIHRyYWZm
aWMgY29udHJvbCBzeXN0ZW0sIHVzaW5nIGEgV2hpdGUgSG91c2UgYWRkcmVzcyB0byBwcm9wb3Nl
IHNlcGFyYXRpbmcgYWlyIHRyYWZmaWMgY29udHJvbCBvcGVyYXRpb25zIGZyb20gdGhlIEZlZGVy
YWwgQXZpYXRpb24gQWRtaW5pc3RyYXRpb24sIGEga2V5IHByaW9yaXR5IGZvciBVLlMuIGFpcmxp
bmVzLjwvcD48cD5UaGUgcHJlc2lkZW50IHBsYW5zIHRvIHRyYXZlbCB0byBPaGlvIG9uIFdlZG5l
c2RheSB0byBhZGRyZXNzIHdheXMgb2YgaW1wcm92aW5nIGxldmVlcywgZGFtcyBhbmQgbG9ja3Mg
YWxvbmcgaW5sYW5kIHdhdGVyd2F5cyB0aGF0IGFyZSBjcnVjaWFsIHRvIGFncmljdWx0dXJhbCBl
eHBvcnRzLiBIaXMgdmlzaXQgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gaW5jbHVkZSBhIHNwZWVjaCBsaWtlbHkg
dG8gdG91Y2ggb24gcGFydG5lcmluZyB3aXRoIHN0YXRlcyBhbmQgbG9jYWwgZ292ZXJubWVudHMu
PC9wPjxwPkNvaG4gc2FpZCBnb3Zlcm5vcnMgYW5kIG1heW9ycyBhcmUgc2NoZWR1bGVkIG1lZXQg
d2l0aCBUcnVtcCBhdCB0aGUgV2hpdGUgSG91c2Ugb24gVGh1cnNkYXkgZm9yIGEgbGlzdGVuaW5n
IHNlc3Npb24gZm9jdXNlZCBvbiB0aGUgZWZmaWNpZW50IHVzZSBvZiB0YXggZG9sbGFycyBmb3Ig
aW5mcmFzdHJ1Y3R1cmUgcHJvamVjdHMuPC9wPjxwPk9uIEZyaWRheSwgVHJ1bXAgd2lsbCB2aXNp
dCB0aGUgVHJhbnNwb3J0YXRpb24gRGVwYXJ0bWVudCB0byBkaXNjdXNzIHJlZ3VsYXRvcnkgY2hh
bmdlcyByZWxhdGVkIHRvIHJvYWRzIGFuZCByYWlsd2F5cy4gVHJ1bXAgaGFzIG5vdGVkIHRoYXQg
dGhlIGFwcHJvdmFsIHByb2Nlc3MgZm9yIHBlcm1pdHMgZnJlcXVlbnRseSBjYW4gZHJhZyBvbiBm
b3IgYSBkZWNhZGUgYW5kIGhhcyBwcmVzc2VkIHRvIHNob3J0ZW4gdGhlIGxlbmd0aCBvZiB0aGUg
cmV2aWV3IHByb2Nlc3MuPC9wPjxwPlRydW1wJiM4MjE3O3MgZm9jdXMgb24gaW5mcmFzdHJ1Y3R1
cmUgZm9sbG93cyB0aGUgZ292ZXJubWVudCYjODIxNztzIG1vbnRobHkgam9icyByZXBvcnQsIHdo
aWNoIHNob3dlZCBoaXJpbmcgc2xvd2luZyBkb3duIGluIE1heS4gVGhlIGVjb25vbXkgaGFzIGFk
ZGVkIGFuIGF2ZXJhZ2Ugb2YgMTIxLDAwMCBqb2JzIG92ZXIgdGhlIHBhc3QgdGhyZWUgbW9udGhz
LCBkb3duIGZyb20gYSBtb250aGx5IGF2ZXJhZ2Ugb2YgbmVhcmx5IDE4NywwMDAgbGFzdCB5ZWFy
IGRlc3BpdGUgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBwcm9tb3Rpb24gb2YgaGlzIGVjb25vbWljIHByZXNjcmlw
dGlvbnMuPC9wPjxwPk9uIGluZnJhc3RydWN0dXJlLCB0aGUgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gaGFzIHBv
aW50ZWQgdG8gcGxhbnMgZm9yIGEgcGFja2FnZSBvZiB0YXggYnJlYWtzIG1lYW50IHRvIGhlbHAg
c3B1ciAkMSB0cmlsbGlvbiBpbiBuZXcgc3BlbmRpbmcgb24gcm9hZHMsIGJyaWRnZXMgYW5kIG90
aGVyIGNvbnN0cnVjdGlvbiBkdXJpbmcgdGhlIG5leHQgZGVjYWRlLiBJdCBhbHNvIHdvdWxkIGRy
YXN0aWNhbGx5IHNob3J0ZW4gcHJvamVjdCBhcHByb3ZhbCB0aW1lcy4gQWNjb3JkaW5nIHRvIFRy
dW1wJiM4MjE3O3MgYnVkZ2V0IHByb3Bvc2FsLCB0aGUgZnVuZGluZyB3b3VsZCBjb21lIGZyb20g
JDIwMCBiaWxsaW9uIGluIHRheCBicmVha3Mgb3ZlciBuaW5lIHllYXJzIHRoYXQgd291bGQgdGhl
biAmIzgyMTI7IGluIHRoZW9yeSAmIzgyMTI7IGxldmVyYWdlICQxIHRyaWxsaW9uIHdvcnRoIG9m
IGNvbnN0cnVjdGlvbi48L3A+PHA+QSBzZW5pb3IgV2hpdGUgSG91c2Ugb2ZmaWNpYWwgaGFzIHNh
aWQgdGhlIGluZnJhc3RydWN0dXJlIHBsYW4gbWlnaHQgYWxzbyBpbmNlbnRpdml6ZSBsb2NhbCBn
b3Zlcm5tZW50cyB0byBzZWxsIHRoZWlyIGV4aXN0aW5nIGluZnJhc3RydWN0dXJlIHRvIHByaXZh
dGUgZmlybXMuPC9wPjxwPkJ1dCBEZW1vY3JhdHMgaGF2ZSB3YXJuZWQgdGhhdCB0aGUgVHJ1bXAg
YnVkZ2V0IHJlZHVjZXMgaW5mcmFzdHJ1Y3R1cmUgc3BlbmRpbmcgZWxzZXdoZXJlLCBpbmNsdWRp
bmcgY3V0cyB0byBBbXRyYWsgc3Vic2lkaWVzLCB0aGUgZWxpbWluYXRpb24gb2YgYW4gaW5mcmFz
dHJ1Y3R1cmUgaW52ZXN0bWVudCBwcm9ncmFtIHN0YXJ0ZWQgdW5kZXIgT2JhbWEgYW5kIGEgbW9y
ZSB0aGFuICQ5MCBiaWxsaW9uIGRyb3Atb2ZmIGluIGNvbmdyZXNzaW9uYWwgc3VwcG9ydCBmb3Ig
dGhlIEhpZ2h3YXkgVHJ1c3QgRnVuZCBvdmVyIDEwIHllYXJzLjwvcD48cD5EZW1vY3JhdHMgaGF2
ZSBhbHNvIGJlZW4gY3JpdGljYWwgb2YgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBpbnRlcmVzdCBpbiBmb3JnaW5n
IHB1YmxpYy1wcml2YXRlIHBhcnRuZXJzaGlwcyBpbnN0ZWFkIG9mIG1vcmUgdHJhZGl0aW9uYWwg
c3BlbmRpbmcgb24gaW5mcmFzdHJ1Y3R1cmUgcHJvamVjdHMuIEF0IHRoZSBzYW1lIHRpbWUsIG1h
bnkgY29uc2VydmF0aXZlIFJlcHVibGljYW5zIGhhdmUgYmVlbiB3YXJ5IG9mIHRoZSBpZGVhIG9m
IGEgbWFzc2l2ZSBnb3Zlcm5tZW50IGludmVzdG1lbnQuPC9wPjxwPkFuZCB3aXRoIFJlcHVibGlj
YW5zIGluIGNvbnRyb2wgb2YgQ29uZ3Jlc3MsIERlbW9jcmF0cyBoYXZlIHNob3duIGxpdHRsZSBh
cHBldGl0ZSBmb3Igd29ya2luZyB3aXRoIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgYXMgaGUgZmFjZXMgaW5xdWly
aWVzIGludG8gUnVzc2lhIGFuZCB0YWtlcyBhIGNvbWJhdGl2ZSBhcHByb2FjaCBvdmVyYWxsLCBm
cm9tIENvbWV5JiM4MjE3O3MgZmlyaW5nIHRvIHRoZSB3aXRoZHJhd2FsIGZyb20gdGhlIFBhcmlz
IGNsaW1hdGUgYWdyZWVtZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SWYgdGhlIG9ic3RydWN0aW9uaXN0cyB3
YW50IHRvIGdldCB0b2dldGhlciB3aXRoIG1lLCBsZXQmIzgyMTc7cyBtYWtlIHRoZW0gbm9uLW9i
c3RydWN0aW9uaXN0cywmIzgyMjE7IFRydW1wIHNhaWQgVGh1cnNkYXksIGRpc2N1c3NpbmcgaGlz
IHBsYW5zIHRvIGV4aXQgdGhlIFBhcmlzIGNsaW1hdGUgcGFjdC4gJiM4MjIwO1dlIHdpbGwgYWxs
IHNpdCBkb3duIGFuZCB3ZSB3aWxsIGdldCBiYWNrIGludG8gdGhlIGRlYWwuIEFuZCB3ZSYjODIx
NztsbCBtYWtlIGl0IGdvb2QsIGFuZCB3ZSB3b24mIzgyMTc7dCBiZSBjbG9zaW5nIHVwIG91ciBm
YWN0b3JpZXMsIGFuZCB3ZSB3b24mIzgyMTc7dCBiZSBsb3Npbmcgb3VyIGpvYnMuJiM4MjIxOzwv
cD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.