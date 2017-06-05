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Trump to push for $1 trillion for roads, bridges

By Ken Thomas and Josh Boak
Associated Press

Published: June 5, 2017 - 01:00 PM
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In this May 19, 2017, photo, a man works on the Southern Nevada portion of U.S. Interstate 11 near Boulder City, Nev. President Donald Trump is planning a major push next week to promote a $1 trillion rebuilding of the nation's roads and bridges as his agenda has struggled in Congress and been overshadowed by White House controversies. (AP Photo/John Locher)

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