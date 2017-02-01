Trump to Senate: Scrap rules if needed to confirm Gorsuch

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCB1cmdlZCB0aGUgU2VuYXRlJiM4
MjE3O3MgUmVwdWJsaWNhbiBsZWFkZXIgb24gV2VkbmVzZGF5IHRvIHJlc29ydCB0byB0aGUgJiM4
MjIwO251Y2xlYXIgb3B0aW9uJiM4MjIxOyBvZiBzY3JhcHBpbmcgbG9uZ3N0YW5kaW5nIGNoYW1i
ZXIgcnVsZXMgaWYgbmVlZGVkIHRvIGNvbmZpcm0gU3VwcmVtZSBDb3VydCBub21pbmVlIE5laWwg
R29yc3VjaCwgYW4gYWdncmVzc2l2ZSBvcGVuaW5nIHRvIHdoYXQmIzgyMTc7cyBzaGFwaW5nIHVw
IGFzIGEgZmVyb2Npb3VzIGNsYXNoIG92ZXIgdGhlIGZ1dHVyZSBvZiB0aGUgaGlnaCBjb3VydC48
L3A+PHA+QXQgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGEgZGF5IGFmdGVyIG5vbWluYXRpbmcgR29yc3VjaCwg
VHJ1bXAgZW5kb3JzZWQgYSBzY2VuYXJpbyB0aGF0IHdvdWxkIGludm9sdmUgbWFqb3JpdHkgUmVw
dWJsaWNhbnMgdW5pbGF0ZXJhbGx5IGNoYW5naW5nIFNlbmF0ZSBydWxlcyBvdmVyIHRoZSBvYmpl
Y3Rpb25zIG9mIHRoZSBEZW1vY3JhdGljIG1pbm9yaXR5LjwvcD48cD5JdCBjb3VsZCBjb21lIGlu
dG8gcGxheSBpZiBEZW1vY3JhdHMgdHJ5IHRvIGJsb2NrIEdvcnN1Y2gmIzgyMTc7cyBjb25maXJt
YXRpb24gd2l0aCBhIGZpbGlidXN0ZXIsIGFzIHRoZSBsaWJlcmFsIGJhc2UgaXMgZGVtYW5kaW5n
LCBhbmQgd291bGQgYWxsb3cgdGhlIEdPUCB0byBjb25maXJtIEdvcnN1Y2ggd2l0aCBhIHNpbXBs
ZSBtYWpvcml0eSBpbnN0ZWFkIG9mIHRoZSA2MCB2b3RlcyBub3cgbmVlZGVkLjwvcD48cD5BZGRy
ZXNzaW5nIEdPUCBTZW5hdGUgbGVhZGVyIE1pdGNoIE1jQ29ubmVsbCBmcm9tIHRoZSBXaGl0ZSBI
b3VzZSwgVHJ1bXAgc2FpZCwgJiM4MjIwO0lmIHdlIGVuZCB1cCB3aXRoIHRoYXQgZ3JpZGxvY2sg
SSB3b3VsZCBzYXksICYjODIxNjtJZiB5b3UgY2FuLCBNaXRjaCwgZ28gbnVjbGVhci4mIzgyMTc7
JiM4MjAxOyYjODIyMTsgSGUgc2FpZCBvZiBHb3JzdWNoIHRoYXQgaXQgJiM4MjIwO3dvdWxkIGJl
IGEgYWJzb2x1dGUgc2hhbWUgaWYgYSBtYW4gb2YgdGhpcyBxdWFsaXR5IHdhcyBjYXVnaHQgdXAg
aW4gdGhlIHdlYi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRydW1wIG1hZGUgaGlzIGNvbW1lbnRzIGFzIEdvcnN1
Y2ggdHJhdmVyc2VkIENhcGl0b2wgSGlsbCwgZXNjb3J0ZWQgYnkgVmljZSBQcmVzaWRlbnQgTWlr
ZSBQZW5jZSBhbmQgd2lubmluZyBleHRyYXZhZ2FudCBwcmFpc2UgZnJvbSBSZXB1YmxpY2FuIHNl
bmF0b3JzLjwvcD48cD5EZW1vY3JhdGljIGRpdmlzaW9ucyB3ZXJlIG9uIGRpc3BsYXkuIE1pbm9y
aXR5IExlYWRlciBDaHVjayBTY2h1bWVyIGZhY2VkIGludGVuc2Ugb3Bwb3NpdGlvbiBmcm9tIGJh
c2Ugdm90ZXJzIHRvIFRydW1wJiM4MjE3O3Mgbm9taW5lZSwgd2hpbGUgcG9saXRpY2FsIHJpc2tz
IGNvbmZyb250ZWQgYSBoYWxmLWRvemVuIERlbW9jcmF0aWMgc2VuYXRvcnMgcmVwcmVzZW50aW5n
IHJlZCBzdGF0ZXMgd2hvIGFyZSB1cCBmb3IgcmUtZWxlY3Rpb24gbmV4dCB5ZWFyIGFuZCBtYXkg
ZmVlbCBwcmVzc3VyZSB0byBzdXBwb3J0IEdvcnN1Y2guPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgcHJlc2lk
ZW50IG1hZGUgYW4gb3V0c3RhbmRpbmcgYXBwb2ludG1lbnQ7IHdlJiM4MjE3O3JlIGFsbCB0aHJp
bGxlZCBhbmQgbG9va2luZyBmb3J3YXJkIHRvIGdldHRpbmcgdGhlIGNvbmZpcm1hdGlvbiBwcm9j
ZXNzIHN0YXJ0ZWQsJiM4MjIxOyBNY0Nvbm5lbGwgc2FpZCBhcyBoZSBzdG9vZCB3aXRoIGEgc21p
bGluZyBHb3JzdWNoIGluIHRoZSBzZW5hdG9yJiM4MjE3O3MgY2VyZW1vbmlhbCBvZmZpY2UgaW4g
dGhlIENhcGl0b2wuPC9wPjxwPk1jQ29ubmVsbCBoYXMgbm90IHNhaWQgd2hldGhlciBoZSBtaWdo
dCBpbnZva2UgdGhlIG51Y2xlYXIgb3B0aW9uIGlmIG1pbm9yaXR5IERlbW9jcmF0cyBibG9jayBH
b3JzdWNoJiM4MjE3O3MgY29uZmlybWF0aW9uLCBidXQgdGhlIFNlbmF0ZSBsZWFkZXIgaGFzIHNh
aWQgcmVwZWF0ZWRseSB0aGF0LCBvbmUgd2F5IG9yIGFub3RoZXIsIEdvcnN1Y2ggd2lsbCBiZSBj
b25maXJtZWQuIEhlIHJlaXRlcmF0ZWQgdGhhdCBXZWRuZXNkYXkgZXZlbmluZyBpbiBhbiBpbnRl
cnZpZXcgb24gV0hBUyByYWRpbyBpbiBLZW50dWNreSwgc2F5aW5nOiAmIzgyMjA7V2VsbCBJIGFw
cHJlY2lhdGUgdGhlIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIGFkdmljZS4gV2hhdCBJIHdvdWxkIHNheSB0
byBoaW0gaXMgd2hhdCBJIHdvdWxkIHNheSB0byB5b3U6IFdlJiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIGdl
dCB0aGlzIG5vbWluZWUgY29uZmlybWVkIGFuZCB0aGlzIGlzIHRoZSBiZWdpbm5pbmcgb2YgYSBs
ZW5ndGh5IHByb2Nlc3MuJiM4MjIxOzwvcD48cD5EZW1vY3JhdHMgYXJlIHN0aWxsIHNtYXJ0aW5n
IG92ZXIgdGhlIHRyZWF0bWVudCBvZiBKdWRnZSBNZXJyaWNrIEdhcmxhbmQsIGZvcm1lciBQcmVz
aWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hJiM4MjE3O3Mgbm9taW5lZSB0byB0aGUgY291cnQgYWZ0ZXIgdGhl
IGRlYXRoIG9mIEp1c3RpY2UgQW50b25pbiBTY2FsaWEgYSB5ZWFyIGFnby4gTWNDb25uZWxsIG5l
dmVyIGFsbG93ZWQgZXZlbiBhIGhlYXJpbmcgb24gR2FybGFuZCBvdmVyIDEwIG1vbnRocywgYXNz
ZXJ0aW5nIHRoYXQgdGhlIGRlY2lzaW9uIHdhcyB1cCB0byB0aGUgbmV4dCBwcmVzaWRlbnQuPC9w
PjxwPk5vdyBzb21lIG9uIHRoZSBsZWZ0IGFyZSBkZW1hbmRpbmcgcGF5YmFjay48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1RoaXMgaXMgYSBzdG9sZW4gc2VhdCBiZWluZyBmaWxsZWQgYnkgYW4gaWxsZWdpdGltYXRl
IGFuZCBleHRyZW1lIG5vbWluZWUsIGFuZCBJIHdpbGwgZG8gZXZlcnl0aGluZyBpbiBteSBwb3dl
ciB0byBzdGFuZCB1cCBhZ2FpbnN0IHRoaXMgYXNzYXVsdCBvbiB0aGUgY291cnQsJiM4MjIxOyBz
YWlkIFNlbi4gSmVmZiBNZXJrbGV5IG9mIE9yZWdvbi48L3A+PHA+VGhlIHJ1bGVzIGNoYW5nZSBm
b3IgU3VwcmVtZSBDb3VydCBub21pbmVlcyB3b3VsZCBiZSBhIG1vbWVudG91cyBkZXBhcnR1cmUg
Zm9yIHRoZSBTZW5hdGUsIHdoaWNoIHRyYWRpdGlvbmFsbHkgb3BlcmF0ZXMgZGF5LXRvLWRheSB2
aWEgZGVsaWJlcmF0aW9uIGFuZCBiaXBhcnRpc2FuIGNvbnNlbnQuPC9wPjxwPlRoZXJlIGlzIGNv
bmNlcm4gYnkgc29tZSB0aGF0IGl0IGNvdWxkIGJlZ2luIHRvIHVucmF2ZWwgU2VuYXRlIHRyYWRp
dGlvbnMgYXQgYSBoeXBlcnBhcnRpc2FuIG1vbWVudCBpbiBwb2xpdGljcyBhbmQgcGVyaGFwcyBl
bmQgdXAgaW4gdGhlIGNvbXBsZXRlIGVsaW1pbmF0aW9uIG9mIHRoZSBmaWxpYnVzdGVyICYjODIx
MjsgcmVzdWx0aW5nIGluIGFuIGVudGlyZWx5IGRpZmZlcmVudCBTZW5hdGUgZnJvbSB0aGUgb25l
IHRoYXQmIzgyMTc7cyBleGlzdGVkIGZvciBkZWNhZGVzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.