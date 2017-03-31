Trump to sign executive orders targeting trade abuses

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCB0YWxrZWQgdG91Z2ggb24gdHJh
ZGUgb24gdGhlIGNhbXBhaWduIHRyYWlsLCB2b3dpbmcgdG8gcmVuZWdvdGlhdGUgYSBzbGV3IG9m
IG1ham9yIGRlYWxzIGFuZCB0byBsYWJlbCBDaGluYSBhIGN1cnJlbmN5IG1hbmlwdWxhdG9yIG9u
ICYjODIyMDtEYXkgT25lLiYjODIyMTsgTm93IGhpcyBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBhcHBlYXJzIHRv
IGJlIHRha2luZyBhIG1vcmUgY2F1dGlvdXMgYXBwcm9hY2guPC9wPjxwPk9uIEZyaWRheSwgdGhl
IHByZXNpZGVudCB3aWxsIHNpZ24gYSBwYWlyIG9mIGV4ZWN1dGl2ZSBvcmRlcnMgYWltZWQgYXQg
Y3JhY2tpbmcgZG93biBvbiB0cmFkZSBhYnVzZXMuIFRoZSBvcmRlcnMgY29tZSBhIHdlZWsgYmVm
b3JlIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgaXMgc2NoZWR1bGVkIHRvIGhvc3QgUHJlc2lkZW50IFhpIEppbnBp
bmcgb2YgQ2hpbmEgYXQgaGlzIGVzdGF0ZSBpbiBGbG9yaWRhLiBUaGUgVS5TLiBoYXMgaXRzIGhp
Z2hlc3QgdHJhZGUgZGVmaWNpdCB3aXRoIENoaW5hIGF0ICQzNDcgYmlsbGlvbiBsYXN0IHllYXIu
PC9wPjxwPkJ1dCBQZXRlciBOYXZhcnJvLCBkaXJlY3RvciBvZiB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UgTmF0
aW9uYWwgVHJhZGUgQ291bmNpbCwgaW5zaXN0ZWQgdGhlIG9yZGVycyBoYWQgbm90aGluZyB0byBk
byB3aXRoIHRoZSB2aXNpdCBhbmQgd2VyZSBub3QgYW4gYXR0ZW1wdCB0byBzZW5kIGEgbWVzc2Fn
ZSB0byBDaGluYS48L3A+PHA+JiM4MjIwO05vdGhpbmcgd2UmIzgyMTc7cmUgc2F5aW5nIHRvbmln
aHQgaXMgYWJvdXQgQ2hpbmEuIExldCYjODIxNztzIG5vdCBtYWtlIHRoaXMgYSBDaGluYSBzdG9y
eS4gVGhpcyBpcyBhIHN0b3J5IGFib3V0IHRyYWRlIGFidXNlcywgdGhpcyBpcyBhIHN0b3J5IGFi
b3V0IGFuIHVuZGVyLWNvbGxlY3Rpb24gb2YgZHV0aWVzLCYjODIyMTsgaGUgdG9sZCByZXBvcnRl
cnMgYXQgYSBUaHVyc2RheSBldmVuaW5nIGJyaWVmaW5nLjwvcD48cD5UaGUgZmlyc3Qgb2YgdGhl
IHR3byBvcmRlcnMgVHJ1bXAgd2lsbCBzaWduIGNhbGxzIGZvciBjb21wbGV0aW9uIG9mIGEgbGFy
Z2Utc2NhbGUgcmVwb3J0IHRvIGlkZW50aWZ5ICYjODIyMDtldmVyeSBmb3JtIG9mIHRyYWRlIGFi
dXNlIGFuZCBldmVyeSBub24tcmVjaXByb2NhbCBwcmFjdGljZSB0aGF0IG5vdyBjb250cmlidXRl
cyB0byB0aGUgVS5TLiB0cmFkZSBkZWZpY2l0LCYjODIyMTsgc2FpZCBDb21tZXJjZSBTZWNyZXRh
cnkgV2lsYnVyIFJvc3MuIE9mZmljaWFscyB3aWxsIGhhdmUgOTAgZGF5cyB0byBwcm9kdWNlIGEg
Y291bnRyeS1ieS1jb3VudHJ5LCBwcm9kdWN0LWJ5LXByb2R1Y3QgcmVwb3J0IHRoYXQgd2lsbCBz
ZXJ2ZSBhcyB0aGUgYmFzaXMgb2YgZnV0dXJlIGRlY2lzaW9uLW1ha2luZyBieSB0aGUgYWRtaW5p
c3RyYXRpb24gb24gdHJhZGUtcmVsYXRlZCBpc3N1ZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCB3aWxsIGRl
bW9uc3RyYXRlIHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiYjODIxNztzIGludGVudGlvbiBub3QgdG8gaGlw
LXNob290LCBub3QgdG8gZG8gYW55dGhpbmcgY2FzdWFsLCBub3QgdG8gZG8gYW55dGhpbmcgYWJy
dXB0bHksIGJ1dCB0byB0YWtlIGEgdmVyeSBtZWFzdXJlZCBhbmQgYW5hbHl0aWNhbCBhcHByb2Fj
aCwgYm90aCB0byBhbmFseXppbmcgdGhlIHByb2JsZW0gYW5kIHRoZXJlZm9yZSB0byBkZXZlbG9w
aW5nIHRoZSBzb2x1dGlvbnMgZm9yIGl0LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCwgZGVzY3JpYmluZyB0aGUg
cmVwb3J0IGFzIHRoZSBmaXJzdCBvZiBpdHMga2luZC48L3A+PHA+V2hpbGUgVHJ1bXAgaGFzIGxv
bmcgYXJndWVkIHRoYXQgdHJhZGUgZGVmaWNpdHMgaW1wZXJpbCBVLlMuIHdvcmtlcnMsIFJvc3Mg
Y2F1dGlvbmVkIHRoYXQgdGhleSBhcmVuJiM4MjE3O3QgbmVjZXNzYXJpbHkgYWxsIGJhZC4gSW4g
c29tZSBjYXNlcywgZm9yIGluc3RhbmNlLCB0aGUgVS5TLiBzaW1wbHkgY2FuJiM4MjE3O3QgcHJv
ZHVjZSBlbm91Z2ggb2YgYSBwcm9kdWN0IHRvIG1lZXQgZG9tZXN0aWMgZGVtYW5kLiBJbiBvdGhl
cnMsIGZvcmVpZ24gY291bnRyaWVzIG1heSBtYWtlIHByb2R1Y3RzIHN1YnN0YW50aWFsbHkgY2hl
YXBlciBvciBiZXR0ZXIgdGhhbiBpbiB0aGUgVS5TLiBEZWZpY2l0cyBpbiB0cmFkZSBjYW4gYWxz
byBtZWFuIHRoYXQgZm9yZWlnbiBjb3VudHJpZXMgYW5kIGVudGl0aWVzIGFyZSBpbnZlc3Rpbmcg
aW4gVS5TLiBhc3NldHMuPC9wPjxwPlRoZSByZXBvcnQsIFJvc3Mgc2FpZCwgd2lsbCBleGFtaW5l
IHdoZXRoZXIgZGVmaWNpdHMgYXJlIGJlaW5nIGRyaXZlbiBieSB0aGluZ3MgbGlrZSBjaGVhdGlu
Zywgc3BlY2lmaWMgdHJhZGUgb2JsaWdhdGlvbnMsIGxheCBlbmZvcmNlbWVudCBhbmQgV29ybGQg
VHJhZGUgT3JnYW5pemF0aW9uIHJ1bGVzLjwvcD48cD5Sb3NzIGFyZ3VlZCB0aGUgVS5TLiBoYXMg
dGhlIGxvd2VzdCB0YXJpZmYgcmF0ZXMgb2YgYW55IGRldmVsb3BlZCBjb3VudHJ5LiBCdXQgYSBX
b3JsZCBCYW5rIHJlcG9ydCBjb250cmFkaWN0cyB0aGF0IGNsYWltOiBUaGUgcmVwb3J0IGZvdW5k
IHRoYXQgdGhlIHdlaWdodGVkIGF2ZXJhZ2UgVS5TLiB0YXJpZmYgaW4gMjAxMiB3YXMgMS42IHBl
cmNlbnQuIFRoYXQgaXMgYmVsb3cgdGhlIGdsb2JhbCBhdmVyYWdlLCBidXQgaXQmIzgyMTc7cyBz
dGlsbCBoaWdoZXIgdGhhbiBjb3VudHJpZXMgaW4gdGhlIEV1cm9wZWFuIFVuaW9uIHN1Y2ggYXMg
R2VybWFueSBhbmQgRnJhbmNlLCBhcyB3ZWxsIGFzIFNpbmdhcG9yZSBhbmQgSG9uZyBLb25nLCB3
aGljaCBib3RoIGhhdmUgYXZlcmFnZSByYXRlcyBvZiB6ZXJvLjwvcD48cD5Sb3NzIHNhaWQgdGhl
IHJlcG9ydCB3b3VsZCBub3QgZm9jdXMgZXh0ZW5zaXZlbHkgb24gY3VycmVuY3kgbWFuaXB1bGF0
aW9uLCB3aGljaCBpcyB1bmRlciB0aGUgcHVydmlldyBvZiB0aGUgVS5TLiBUcmVhc3VyeSBEZXBh
cnRtZW50LCBkZXNwaXRlIFRydW1wJiM4MjE3O3MgY2FtcGFpZ24gcmhldG9yaWMuPC9wPjxwPlRo
ZSBzZWNvbmQgb3JkZXIgd2lsbCBmb2N1cyBvbiBzdGVwcGluZyB1cCB0aGUgY29sbGVjdGlvbiBv
ZiBhbnRpLWR1bXBpbmcgYW5kIGNvdW50ZXJ2YWlsaW5nIGR1dGllcywgd2hpY2ggYXJlIGxldmll
ZCBhZ2FpbnN0IGZvcmVpZ24gZ292ZXJubWVudHMgdGhhdCBzdWJzaWRpemUgcHJvZHVjdHMgc28g
dGhleSBjYW4gYmUgc29sZCBiZWxvdyBjb3N0LjwvcD48cD5OYXZhcnJvIHNhaWQgdGhlIFUuUy4g
aXMgbGVhdmluZyBiaWxsaW9ucyBvZiBkb2xsYXJzIG9uIHRoZSB0YWJsZSBhcyBhIHJlc3VsdCBv
ZiBsYXggZW5mb3JjZW1lbnQgb2YgY29tbWl0bWVudHMgaW4gdHJhZGUgcGFjdHMuIFRoZSBvcmRl
ciB3aWxsIGVzdGFibGlzaCBtb3JlIGVmZmVjdGl2ZSBib25kaW5nIHJlcXVpcmVtZW50cywgYW1v
bmcgb3RoZXIgbWVhc3VyZXMuPC9wPjxwPlRydW1wIHR3ZWV0ZWQgVGh1cnNkYXkgZXZlbmluZyB0
aGF0IGhpcyBmaXJzdCBtZWV0aW5nIHdpdGggdGhlIENoaW5lc2UgbGVhZGVyIHdvdWxkICYjODIy
MDtiZSBhIHZlcnkgZGlmZmljdWx0IG9uZSBpbiB0aGF0IHdlIGNhbiBubyBsb25nZXIgaGF2ZSBt
YXNzaXZlIHRyYWRlIGRlZmljaXRzIC4uLiBhbmQgam9iIGxvc3Nlcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYj
ODIyMDtBbWVyaWNhbiBjb21wYW5pZXMgbXVzdCBiZSBwcmVwYXJlZCB0byBsb29rIGF0IG90aGVy
IGFsdGVybmF0aXZlcywmIzgyMjE7IGhlIHdyb3RlLjwvcD48cD5CdXQgTmF2YXJybyBkZWNsaW5l
ZCB0byBjb21tZW50LCBpbnNpc3RpbmcsICYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBub3QgaGVyZSBmb3Ig
dHdlZXRzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIFUuUy4gdHJhZGUgZGVmaWNpdCB0b3RhbGVkICQ1MDIu
MyBiaWxsaW9uIGxhc3QgeWVhciwgYSBzbGlnaHQgaW5jcmVhc2UgZnJvbSAyMDE1LCBhY2NvcmRp
bmcgdG8gdGhlIENvbW1lcmNlIERlcGFydG1lbnQuIFRoZSB0cmFkZSBnYXAgcm9zZSB0byBpdHMg
aGlnaGVzdCBsZXZlbCBzaW5jZSAyMDEyIGxhc3QgeWVhciwgdGhvdWdoIHRoZSBpbWJhbGFuY2Ug
cmVtYWlucyBiZWxvdyBpdHMgMjAwNiBoaWdoLCBzaG9ydGx5IGJlZm9yZSB0aGUgR3JlYXQgUmVj
ZXNzaW9uIHN0cnVjay48L3A+PHA+VHJ1bXAgaGFzIHBvcnRyYXllZCB0cmFkZSBkZWZpY2l0cyBh
cyBzdHJhbmdsaW5nIGVjb25vbWljIGdyb3d0aCBhbmQgZGV2YXN0YXRpbmcgZmFjdG9yeSBqb2Jz
IGF0IGhvbWUuIFJlc2VhcmNoIGxhc3QgeWVhciBieSBhY2FkZW1pYyBlY29ub21pc3RzLCBpbmNs
dWRpbmcgRGF2aWQgQXV0b3Igb2YgdGhlIE1hc3NhY2h1c2V0dHMgSW5zdGl0dXRlIG9mIFRlY2hu
b2xvZ3ksIGZvdW5kIHRoYXQgQ2hpbmEmIzgyMTc7cyBlbWVyZ2VuY2UgaHVydCBzb21lIGNvbW11
bml0aWVzIGFuZCB0aGV5IGhhdmUgeWV0IHRvIGZ1bGx5IHJlY292ZXIuPC9wPjxwPkJ1dCBmb3Jl
aWduIHRyYWRlIGhhcyBhbHNvIGhlbHBlZCByZWR1Y2UgcHJpY2VzIGZvciBjbG90aGluZywgY2Fy
cyBhbmQgZnVybml0dXJlLCBhbW9uZyBvdGhlciBpdGVtcy4gVGhpcyBoYXMgY3JlYXRlZCBzYXZp
bmdzIGZvciBVLlMuIGNvbnN1bWVycy48L3A+PHA+V2hpbGUgZWNvbm9taXN0cyBjb25jZWRlIHRo
ZSBiZW5lZml0cyBvZiB0cmFkZSBjYW4gYmUgdW5ldmVuLCB0aGV5IGFyZ3VlIHRoZSBqb2IgbG9z
c2VzIHRoYXQgVHJ1bXAgYmxhbWVzIG9uIHRyYWRlIHBhY3RzIGNhbiBsYXJnZWx5IGJlIGF0dHJp
YnV0ZWQgdG8gYXV0b21hdGlvbi4gQSBzdHVkeSByZWxlYXNlZCB0aGlzIHdlZWsgYnkgdGhlIE5h
dGlvbmFsIEJ1cmVhdSBvZiBFY29ub21pYyBSZXNlYXJjaCBlc3RpbWF0ZXMgdGhhdCByb2JvdHMg
YWNjb3VudCBmb3IgdXAgdG8gNjcwLDAwMCBsb3N0IGZhY3Rvcnkgam9icyBiZXR3ZWVuIDE5OTAg
YW5kIDIwMDcuPC9wPjxwPkJvdGggZXhwb3J0cyBhYnJvYWQgYW5kIGltcG9ydHMgaW50byB0aGUg
VW5pdGVkIFN0YXRlcyBmZWxsIGluIDIwMTYsIGJ1dCBleHBvcnRzIGRlY2xpbmVkIGJ5IGEgZ3Jl
YXRlciBzdW0gaW4gcGFydCBkdWUgdG8gYSBzdHJvbmdlciBkb2xsYXIgbWFraW5nIEFtZXJpY2Fu
LW1hZGUgZ29vZHMgYW5kIHNlcnZpY2VzIG1vcmUgZXhwZW5zaXZlIG92ZXJzZWFzLjwvcD48cD4m
IzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5Gb2xsb3cgQ29sdmluIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0i
aHR0cDovL2h0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29sdmluaiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vY29sdmluajwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.