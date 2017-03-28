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Trump tosses Obama’s ’clean’ energy plan, embraces coal

By Matthew Daly And Jill Colvin
Associated Press

Published: March 28, 2017 - 02:47 PM | Updated: March 28, 2017 - 04:47 PM
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President Donald Trump, accompanied by (from left) Vice President Mike Pence, Environmental Protection Agency (EPA) Administrator Scott Pruitt, and Interior Secretary Ryan Zinke, speaks at EPA headquarters in Washington, Tuesday prior to signing an Energy Independence Executive Order. Trump signed an executive order aimed at moving forward on his campaign pledge to unravel former President Barack Obama's plan to curb global warming. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

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