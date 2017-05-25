Trump travel ban blocked by appeals court; fight headed for Supreme Court

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIHJldmlzZWQgdHJh
dmVsIGJhbiAmIzgyMjA7c3BlYWtzIHdpdGggdmFndWUgd29yZHMgb2YgbmF0aW9uYWwgc2VjdXJp
dHksIGJ1dCBpbiBjb250ZXh0IGRyaXBzIHdpdGggcmVsaWdpb3VzIGludG9sZXJhbmNlLCBhbmlt
dXMgYW5kIGRpc2NyaW1pbmF0aW9uLCYjODIyMTsgYSBmZWRlcmFsIGFwcGVhbHMgY291cnQgc2Fp
ZCBUaHVyc2RheSBpbiBydWxpbmcgYWdhaW5zdCB0aGUgZXhlY3V0aXZlIG9yZGVyIHRhcmdldGlu
ZyBzaXggTXVzbGltLW1ham9yaXR5IGNvdW50cmllcy48L3A+PHA+VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBhZG1p
bmlzdHJhdGlvbiB2b3dlZCB0byB0YWtlIHRoZSBmaWdodCB0byB0aGUgVS5TLiBTdXByZW1lIENv
dXJ0LjwvcD48cD5JbiBhIDEwLTMgdm90ZSwgdGhlIDR0aCBVLlMuIENpcmN1aXQgQ291cnQgb2Yg
QXBwZWFscyBzYWlkIHRoZSBiYW4gbGlrZWx5IHZpb2xhdGVzIHRoZSBDb25zdGl0dXRpb24uIEFu
ZCBpdCB1cGhlbGQgYSBsb3dlciBjb3VydCBydWxpbmcgdGhhdCBibG9ja3MgdGhlIFJlcHVibGlj
YW4gYWRtaW5pc3RyYXRpb24gZnJvbSBjdXR0aW5nIG9mZiB2aXNhcyBmb3IgcGVvcGxlIGZyb20g
SXJhbiwgTGlieWEsIFNvbWFsaWEsIFN1ZGFuLCBTeXJpYSBhbmQgWWVtZW4uPC9wPjxwPlRoZSAx
MCBqdWRnZXMgd2hvIHZvdGVkIGluIHRoZSBtYWpvcml0eSB3ZXJlIERlbW9jcmF0aWMgYXBwb2lu
dGVlcy4gQWxsIHRocmVlIEdPUCBhcHBvaW50ZWVzIGRpc3NlbnRlZC48L3A+PHA+VGhlIFJpY2ht
b25kLCBWYS4tYmFzZWQgNHRoIENpcmN1aXQgaXMgdGhlIGZpcnN0IGFwcGVhbHMgY291cnQgdG8g
cnVsZSBvbiB0aGUgcmV2aXNlZCB0cmF2ZWwgYmFuIHVudmVpbGVkIGluIE1hcmNoLiBUcnVtcCYj
ODIxNztzIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGhhZCBob3BlZCBpdCB3b3VsZCBhdm9pZCB0aGUgbGVnYWwg
cHJvYmxlbXMgdGhhdCB0aGUgZmlyc3QgdmVyc2lvbiBmcm9tIEphbnVhcnkgZW5jb3VudGVyZWQu
IEEgc2Vjb25kIGFwcGVhbHMgY291cnQsIHRoZSA5dGggVS5TLiBDaXJjdWl0IGJhc2VkIGluIFNh
biBGcmFuY2lzY28sIGlzIGFsc28gd2VpZ2hpbmcgdGhlIHJldmlzZWQgdHJhdmVsIGJhbiBhZnRl
ciBhIGZlZGVyYWwganVkZ2UgaW4gSGF3YWlpIGJsb2NrZWQgaXQuPC9wPjxwPlRoZSBTdXByZW1l
IENvdXJ0IGFsbW9zdCBjZXJ0YWlubHkgd291bGQgc3RlcCBpbnRvIHRoZSBjYXNlIGlmIGFza2Vk
LiBUaGUganVzdGljZXMgYWxtb3N0IGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBmaW5hbCBzYXkgd2hlbiBhIGxv
d2VyIGNvdXJ0IHN0cmlrZXMgZG93biBhIGZlZGVyYWwgbGF3IG9yIHByZXNpZGVudGlhbCBhY3Rp
b24uPC9wPjxwPlRydW1wIGNvdWxkIHRyeSB0byBwZXJzdWFkZSB0aGUgU3VwcmVtZSBDb3VydCB0
byBhbGxvdyB0aGUgcG9saWN5IHRvIHRha2UgZWZmZWN0LCBldmVuIHdoaWxlIHRoZSBqdXN0aWNl
cyB3ZWlnaCB3aGV0aGVyIHRvIGhlYXIgdGhlIGNhc2UsIGJ5IGFyZ3VpbmcgdGhhdCB0aGUgY291
cnQgb3JkZXJzIGJsb2NraW5nIHRoZSBiYW4gbWFrZSB0aGUgY291bnRyeSBsZXNzIHNhZmUuIElm
IHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBkb2VzIGFzayB0aGUgY291cnQgdG8gc3RlcCBpbiwgdGhlIGp1
c3RpY2VzJiM4MjE3OyBmaXJzdCB2b3RlIGNvdWxkIHNpZ25hbCB0aGUgY291cnQmIzgyMTc7cyB1
bHRpbWF0ZSBkZWNpc2lvbi48L3A+PHA+QmVoaW5kIHRoZSBydWxpbmc8L3A+PHA+QSBjZW50cmFs
IHF1ZXN0aW9uIGluIHRoZSBjYXNlIGJlZm9yZSB0aGUgNHRoIENpcmN1aXQgd2FzIHdoZXRoZXIg
Y291cnRzIHNob3VsZCBjb25zaWRlciBUcnVtcCYjODIxNztzIHB1YmxpYyBzdGF0ZW1lbnRzIGFi
b3V0IHdhbnRpbmcgdG8gYmFyIE11c2xpbXMgZnJvbSBlbnRlcmluZyB0aGUgY291bnRyeSBhcyBl
dmlkZW5jZSB0aGF0IHRoZSBwb2xpY3kgd2FzIHByaW1hcmlseSBtb3RpdmF0ZWQgYnkgdGhlIHJl
bGlnaW9uLjwvcD48cD5UcnVtcCYjODIxNztzIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGFyZ3VlZCB0aGUgY291
cnQgc2hvdWxkIG5vdCBsb29rIGJleW9uZCB0aGUgdGV4dCBvZiB0aGUgZXhlY3V0aXZlIG9yZGVy
LCB3aGljaCBkb2VzbiYjODIxNzt0IG1lbnRpb24gcmVsaWdpb24uIFRoZSBjb3VudHJpZXMgd2Vy
ZSBub3QgY2hvc2VuIGJlY2F1c2UgdGhleSBhcmUgcHJlZG9taW5hbnRseSBNdXNsaW0gYnV0IGJl
Y2F1c2UgdGhleSBwcmVzZW50IHRlcnJvcmlzbSByaXNrcywgdGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHNh
aWQuPC9wPjxwPkJ1dCBDaGllZiBKdWRnZSBSb2dlciBHcmVnb3J5IHdyb3RlIHRoYXQgdGhlIGdv
dmVybm1lbnQmIzgyMTc7cyAmIzgyMjA7YXNzZXJ0ZWQgbmF0aW9uYWwgc2VjdXJpdHkgaW50ZXJl
c3QgLi4uIGFwcGVhcnMgdG8gYmUgYSBwb3N0IGhvYywgc2Vjb25kYXJ5IGp1c3RpZmljYXRpb24g
Zm9yIGFuIGV4ZWN1dGl2ZSBhY3Rpb24gcm9vdGVkIGluIHJlbGlnaW91cyBhbmltdXMgYW5kIGlu
dGVuZGVkIHRvIGJhciBNdXNsaW1zIGZyb20gdGhpcyBjb3VudHJ5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QXR0
b3JuZXkgR2VuZXJhbCBKZWZmIFNlc3Npb25zIHNhaWQgdGhlIGNvdXJ0JiM4MjE3O3MgcnVsaW5n
IGJsb2NrcyBUcnVtcCYjODIxNztzICYjODIyMDtlZmZvcnRzIHRvIHN0cmVuZ3RoZW4gdGhpcyBj
b3VudHJ5JiM4MjE3O3MgbmF0aW9uYWwgc2VjdXJpdHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UcnVtcCBpcyBu
b3QgcmVxdWlyZWQgdG8gYWRtaXQgcGVvcGxlIGZyb20gJiM4MjIwO2NvdW50cmllcyB0aGF0IHNw
b25zb3Igb3Igc2hlbHRlciB0ZXJyb3Jpc20gdW50aWwgaGUgZGV0ZXJtaW5lcyB0aGF0IHRoZXkg
Y2FuIGJlIHByb3Blcmx5IHZldHRlZCYjODIyMTsgYW5kIGRvbiYjODIxNzt0IHBvc2UgYSBzZWN1
cml0eSB0aHJlYXQsIFNlc3Npb25zIHNhaWQuPC9wPjxwPkRpc3NlbnRpbmcgb3BpbmlvbnM8L3A+
PHA+VGhlIHRocmVlIGRpc3NlbnRpbmcganVkZ2VzLCBhbGwgYXBwb2ludGVkIGJ5IFJlcHVibGlj
YW4gcHJlc2lkZW50cywgc2FpZCB0aGUgbWFqb3JpdHkgd2FzIHdyb25nIHRvIGxvb2sgYmV5b25k
IHRoZSB0ZXh0IG9mIHRoZSBvcmRlci4gQ2FsbGluZyB0aGUgZXhlY3V0aXZlIG9yZGVyIGEgJiM4
MjIwO21vZGVzdCBhY3Rpb24sJiM4MjIxOyBKdWRnZSBQYXVsIE5pZW1leWVyIHdyb3RlIHRoYXQg
U3VwcmVtZSBDb3VydCBwcmVjZWRlbnQgcmVxdWlyZWQgdGhlIGNvdXJ0IHRvIGNvbnNpZGVyIHRo
ZSBvcmRlciAmIzgyMjA7b24gaXRzIGZhY2UuJiM4MjIxOyBMb29rZWQgYXQgdGhhdCB3YXksIHRo
ZSBleGVjdXRpdmUgb3JkZXIgJiM4MjIwO2lzIGVudGlyZWx5IHdpdGhvdXQgY29uc3RpdHV0aW9u
YWwgZmF1bHQsJiM4MjIxOyBoZSB3cm90ZS48L3A+PHA+SWx5YSBTb21pbiwgYSBsYXcgcHJvZmVz
c29yIGF0IEdlb3JnZSBNYXNvbiBVbml2ZXJzaXR5LCBzYWlkIGlmIHRoZSBTdXByZW1lIENvdXJ0
IGZvbGxvd3MgYSBwYXJ0aXNhbiBkaXZpZGUsIHRoZSBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBtYXkg
ZmFyZSBiZXR0ZXIgc2luY2UgZml2ZSBvZiB0aGUgbmluZSBhcmUgUmVwdWJsaWNhbiBub21pbmVl
cy4gU3RpbGwsIGhlIHNhaWQsIGl0JiM4MjE3O3MgZGlmZmljdWx0IHRvIG1ha2UgYSBjb25maWRl
bnQgcHJlZGljdGlvbiBiZWNhdXNlICYjODIyMDtTdXByZW1lIENvdXJ0IGp1c3RpY2VzIGRvbiYj
ODIxNzt0IGFsd2F5cyB2b3RlIGluIGlkZW9sb2dpY2FsIGxvY2tzdGVwLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
UmV2aXNlZCB0cmF2ZWwgYmFuPC9wPjxwPlRoZSBmaXJzdCB0cmF2ZWwgYmFuIGlzc3VlZCBKYW4u
IDI3IHdhcyBhaW1lZCBhdCBzZXZlbiBjb3VudHJpZXMgYW5kIHRyaWdnZXJlZCBjaGFvcyBhbmQg
cHJvdGVzdHMgYWNyb3NzIHRoZSBVLlMuIGFzIHRyYXZlbGVycyB3ZXJlIHN0b3BwZWQgZnJvbSBi
b2FyZGluZyBpbnRlcm5hdGlvbmFsIGZsaWdodHMgYW5kIGRldGFpbmVkIGF0IGFpcnBvcnRzIGZv
ciBob3Vycy4gVHJ1bXAgdHdlYWtlZCB0aGUgb3JkZXIgYWZ0ZXIgdGhlIDl0aCBVLlMuIENpcmN1
aXQgQ291cnQgb2YgQXBwZWFscyByZWZ1c2VkIHRvIHJlaW5zdGF0ZSB0aGUgYmFuLjwvcD48cD5U
aGUgbmV3IHZlcnNpb24gbWFkZSBpdCBjbGVhciB0aGUgOTAtZGF5IGJhbiBjb3ZlcmluZyB0aG9z
ZSBzaXggY291bnRyaWVzIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgYXBwbHkgdG8gdGhvc2Ugd2hvIGFscmVhZHkg
aGF2ZSB2YWxpZCB2aXNhcy4gSXQgZ290IHJpZCBvZiBsYW5ndWFnZSB0aGF0IHdvdWxkIGdpdmUg
cHJpb3JpdHkgdG8gcmVsaWdpb3VzIG1pbm9yaXRpZXMgYW5kIHJlbW92ZWQgSXJhcSBmcm9tIHRo
ZSBsaXN0IG9mIGJhbm5lZCBjb3VudHJpZXMuPC9wPjxwPkNyaXRpY3Mgc2FpZCB0aGUgY2hhbmdl
cyBkb24mIzgyMTc7dCBlcmFzZSB0aGUgbGVnYWwgcHJvYmxlbXMgd2l0aCB0aGUgYmFuLjwvcD48
cD5UaGUgY2FzZSBydWxlZCBvbiBieSB0aGUgNHRoIENpcmN1aXQgd2FzIG9yaWdpbmFsbHkgYnJv
dWdodCBpbiBNYXJ5bGFuZCBieSB0aGUgQW1lcmljYW4gQ2l2aWwgTGliZXJ0aWVzIFVuaW9uIGFu
ZCB0aGUgTmF0aW9uYWwgSW1taWdyYXRpb24gTGF3IENlbnRlciBvbiBiZWhhbGYgb2Ygb3JnYW5p
emF0aW9ucyBhcyB3ZWxsIGFzIHBlb3BsZSB3aG8gbGl2ZSBpbiB0aGUgVS5TLiBhbmQgZmVhciB0
aGUgZXhlY3V0aXZlIG9yZGVyIHdpbGwgcHJldmVudCB0aGVtIGZyb20gYmVpbmcgcmV1bml0ZWQg
d2l0aCBmYW1pbHkgbWVtYmVycyBmcm9tIHRoZSBiYW5uZWQgY291bnRyaWVzLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7UHJlc2lkZW50IFRydW1wJiM4MjE3O3MgTXVzbGltIGJhbiB2aW9sYXRlcyB0aGUgQ29uc3Rp
dHV0aW9uLCBhcyB0aGlzIGRlY2lzaW9uIHN0cm9uZ2x5IHJlYWZmaXJtcywmIzgyMjE7IHNhaWQg
T21hciBKYWR3YXQsIGRpcmVjdG9yIG9mIHRoZSBBQ0xVJiM4MjE3O3MgSW1taWdyYW50cyYjODIx
NzsgUmlnaHRzIFByb2plY3QsIHdobyBhcmd1ZWQgdGhlIGNhc2UuICYjODIyMDtUaGUgQ29uc3Rp
dHV0aW9uJiM4MjE3O3MgcHJvaGliaXRpb24gb24gYWN0aW9ucyBkaXNmYXZvcmluZyBvciBjb25k
ZW1uaW5nIGFueSByZWxpZ2lvbiBpcyBhIGZ1bmRhbWVudGFsIHByb3RlY3Rpb24gZm9yIGFsbCBv
ZiB1cywgYW5kIHdlIGNhbiBhbGwgYmUgZ2xhZCB0aGF0IHRoZSBjb3VydCB0b2RheSByZWplY3Rl
ZCB0aGUgZ292ZXJubWVudCYjODIxNztzIHJlcXVlc3QgdG8gc2V0IHRoYXQgcHJpbmNpcGxlIGFz
aWRlLiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.