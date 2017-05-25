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Immigration

Trump travel ban blocked by appeals court; fight headed for Supreme Court

By Jessica Gresko
Associated Press

Published: May 25, 2017 - 02:54 PM
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In this Sept. 27, 2016 file photo, 4th Circuit Court of Appeals, Chief Justice Roger Gregory, gestures during an interview in his office in Richmond, Va. The 4th U.S. Circuit of Appeals dealt another blow to President Donald Trumps revised travel ban targeting six-Muslim majority countries on Thursday siding with groups that say the policy illegally targets Muslims. Congress granted the president broad power to deny entry to aliens, but that power is not absolute. It cannot go unchecked when, as here, the president wields it through an executive edict that stands to cause irreparable harm to individuals across this nation, Gregory wrote. (AP Photo/Steve Helber)


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