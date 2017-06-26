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Trump travel ban partly reinstated; fall court arguments set

By Mark Sherman
Associated Press

Published: June 26, 2017 - 12:37 PM
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FILE - In this May 15, 2017 file photo, protesters wave signs and chant during a demonstration against President Donald Trump's revised travel ban, outside a federal courthouse in Seattle. The Supreme Court is letting the Trump administration enforce its 90-day ban on travelers from six mostly Muslim countries, overturning lower court orders that blocked it. The action Monday, June 26, 2017, is a victory for President Donald Trump in the biggest legal controversy of his young presidency. (AP Photo/Ted S. Warren, File)


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