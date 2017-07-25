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Trump tweets, McCain return set stage for health bill vote

By Alan Fram
Associated Press

Published: July 25, 2017 - 10:26 AM | Updated: July 25, 2017 - 01:27 PM
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President Donald Trump, accompanied by Vice President Mike Pence, Health and Human Services Secretary Tom Price, and others, speaks about healthcare, Monday, July 24, 2017, in the Blue Room of the White House in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)


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