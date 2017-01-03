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Trump Twitter crosshairs: The companies singled out

By Tom Krisher
Associated Press

Published: January 3, 2017 - 09:40 AM | Updated: January 3, 2017 - 02:51 PM
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FILE - In this Wednesday, Dec. 28, 2016, file photo, President-elect Donald Trump speaks to reporters at Mar-a-Lago in Palm Beach, Fla. Trump has singled out a number of companies individually, including General Motors Co., before and after winning the U.S. presidential election.(AP Photo/Evan Vucci, File)


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