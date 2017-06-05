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Trump undercuts his lawyers with travel ban tweets

By David G. Savage
Tribune Washington Bureau

Published: June 5, 2017 - 12:49 PM
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President Donald Trump speaks during the Ford's Theatre Annual Gala at the Ford's Theatre in Washington, Sunday, June 4, 2017. (AP Photo/Carolyn Kaster)

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