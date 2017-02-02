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Trump vows to repeal political limits on churches

By Catherine Lucey
Associated Press

Published: February 2, 2017 - 01:46 PM
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President Donald Trump, joined by Harley Davidson President and CEO Matt Levatich, talks to media before a lunch meeting with Harley Davidson executives and union representatives in the Roosevelt Room of the White House in Washington, Thursday, Feb. 2, 2017. (AP Photo/Carolyn Kaster)

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