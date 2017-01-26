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Trump wants tax to pay for border wall

Associated Press

Published: January 26, 2017 - 03:44 PM
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President Donald Trump gives thumbs-up as greets guests at the fence upon his arrival at Andrews Air Force Base, Md., Thursday, Jan. 26, 2017. Trump returned from Philadelphia after speaking at the House and Senate GOP lawmakers at their annual policy retreat. ( AP Photo/Jose Luis Magana)

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