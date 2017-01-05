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Trump weighing changes to U.S. intelligence community

By Julie Pace And Deb Riechmann
Associated Press

Published: January 5, 2017 - 03:17 PM
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FILE - In this Dec. 28, 2016 file photo, President-elect Donald Trump speaks to reporters at Mar-a-Lago in Palm Beach, Fla. Trump is considering plans to restructure and slim down a top U.S. intelligence agency, a person familiar with the discussions said Thursday. The move comes after Trump questioned the intelligence communitys assessment that Russia interfered with the presidential election on his behalf. (AP Photo/Evan Vucci, File)

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