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Trump, Xi converge on currency, North Korea as U.S.-China ties warm

By Matthew Pennington  and Martin Crutsinger
Associated Press

Published: April 12, 2017 - 11:36 AM
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In this April 7 photo, President Donald Trump (left) and Chinese President Xi Jinping walk together after their meetings at Mar-a-Lago, in Palm Beach, Fla. China says President Xi has stressed the need for an end to North Korea's nuclear weapons program in a phone discussion with Trump that followed tweets from the U.S. president urging China to play a more active role. Xi told Trump that China insists on peace and stability on the Korean Peninsula and advocates resolving the problem through peaceful means. He said China would maintain "communication and coordination" with Washington over it. The two leaders spoke Tuesday night. (AP Photo/Alex Brandon)


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