All CATEGORIES
☰ Menu

Twitter users, blocked by President Trump, say he’s violating the First Amendment

Associated Press

Published: June 6, 2017 - 04:35 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE- This April 3, 2017, photo shows President Donald Trump's tweeter feed on a computer screen in Washington. Some Twitter users say Trump is violating the First Amendment by blocking people from his feed after they posted scornful comments. Lawyers for two Twitter users sent the White House a letter Tuesday, June 6, demanding they be un-blocked from the Republican presidents @realDonaldTrump account. (AP Photo/J. David Ake, File)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

buchtellot07_03 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Buchtel students beautify vacant lot and soothe the soul

Students from Buchtel high school did more than just clean up a vacant lot Monday in the Roselawn/Excelsior section of Akron’s Middlebury neighborhood.

akrondish07_negroni
Akron Dish: Wally Waffle moving to new Tallmadge development; Vaccaro’s Trattoria mixes it up with Negroni week; wine events
signs07_01
Akron teacher delivers signs of hope to LeBron James’ Bath home after vandal writes racial slur on his L.A. home’s gate
hiphop07cut
Northeast Ohio recording studio releases snippet of LeBron rapping with Durant, offers to release full track with 1 millionth retweet
Ohio Highway Patrol: Male drivers more likely to be involved in failure-to-yield crashes than women

MOST POPULAR