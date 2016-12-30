All CATEGORIES
☰ Menu

U.S. gives detailed look at Russia’s alleged election hacking

By Tami Abdollah
Associated Press

Published: December 30, 2016 - 09:47 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this photo taken Aug. 19, 2015, the J. Edgar Hoover Building, The Federal Bureau of Investigation headquarters in Washington. The U.S. has released its most detailed report yet on accusations that Russia interfered in the U.S. presidential election by hacking American political sites and email accounts. The 13-page joint analysis by the Department of Homeland Security and the FBI is the first such report ever to attribute malicious cyber activity to a particular country or actors. (AP Photo/Andrew Harnik)


MORE IN NEWS

onlineyear31cut_01 Phil Long - AP
Year in review: Here’s the Ohio.com articles you clicked on the most in 2016

Thanks to you, our loyal Akron Beacon Journal/Ohio.com readers, these articles rode a wave a clicks to the top in 2016. Based on reader views, here are the top local stories published on Ohio.com in the last year:

metroyear31cut_01
Year in review: A look back at the biggest Akron-area news stories of 2016
media31_01
Majority is unhappy with media; Akron kids want to save us from anti-facts - 11:06 AM
Summa Health bringing in new doctor group to staff its ERs starting New Year’s Day
Missing_Plane_72764.jpg-0a267~11
Search for missing plane that disappeared over Lake Erie with 6 aboard yields no clues

MOST POPULAR