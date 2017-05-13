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U.S. partners more comfortable with Trump on trade, treasury secretary says at meeting

By David McHugh
Associated Press

Published: May 13, 2017 - 09:09 PM
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United States Treasury Secretary Steven Mnuchin, right, shakes hands with German Finance Minister Wolfgang Schaeuble ahead of a family photo at the Norman-Swabian Castle, venue of the G7 of finance ministers, in Bari, southern Italy, Saturday, May 13, 2017. (AP Photo/Andrew Medichini)


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