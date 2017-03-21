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U.S., UK bar laptop carry-ons from Mideast, N. Africa flights

By Alicia A. Caldwell
Associated Press

Published: March 21, 2017 - 09:14 AM | Updated: March 21, 2017 - 12:53 PM
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FILE - In this Jan. 7, 2016 file photo, a laptop is seen in Las Vegas. Royal Jordanian Airlines is advising passengers that laptops, iPads, cameras and other electronics wont be allowed in carry-on luggage for U.S.-bound flights starting Tuesday, March 21, 2017. (AP Photo/John Locher, File)


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