U.S., UK bar laptop carry-ons from Mideast, N. Africa flights

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIFUuUy4gYW5kIEJyaXRpc2ggZ292ZXJubWVudHMsIGNpdGluZyB1
bnNwZWNpZmllZCB0aHJlYXRzLCBhcmUgYmFycmluZyBwYXNzZW5nZXJzIG9uIHNvbWUgaW50ZXJu
YXRpb25hbCBmbGlnaHRzIGZyb20gbW9zdGx5IE1pZGRsZSBFYXN0ZXJuIGFuZCBOb3J0aCBBZnJp
Y2FuIGNvdW50cmllcyBmcm9tIGJyaW5naW5nIGxhcHRvcHMsIHRhYmxldHMsIGVsZWN0cm9uaWMg
Z2FtZXMgYW5kIG90aGVyIGRldmljZXMgb24gYm9hcmQgaW4gY2Fycnktb24gYmFncy48L3A+PHA+
UGFzc2VuZ2VycyBmbHlpbmcgdG8gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgZnJvbSAxMCBhaXJwb3J0cyBp
biBlaWdodCBjb3VudHJpZXMgd2lsbCBiZSBhbGxvd2VkIG9ubHkgY2VsbHBob25lcyBhbmQgc21h
cnRwaG9uZXMgaW4gdGhlIHBhc3NlbmdlciBjYWJpbnMsIHNlbmlvciBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJh
dGlvbiBvZmZpY2lhbHMgc2FpZC4gTGFyZ2VyIGVsZWN0cm9uaWMgaXRlbXMgbXVzdCBiZSBjaGVj
a2VkLjwvcD48cD5UaGUgQnJpdGlzaCBzZWN1cml0eSBydWxlcyB3aWxsIGFmZmVjdCBmbGlnaHRz
IGZyb20gc2l4IGNvdW50cmllcyBhbmQgd2lsbCBiYXIgcGFzc2VuZ2VycyBmcm9tIHRha2luZyAm
IzgyMjA7YW55IHBob25lcywgbGFwdG9wcyBvciB0YWJsZXRzIGxhcmdlciB0aGFuIGEgbm9ybWFs
IHNpemVkIG1vYmlsZSBvciBzbWFydHBob25lLCYjODIyMTsgaW50byB0aGUgY2FiaW4uPC9wPjxw
PlRoZSBVLlMuIHJ1bGVzIHRvb2sgZWZmZWN0IFR1ZXNkYXksIGFuZCBhaXJsaW5lcyB3aWxsIGhh
dmUgdW50aWwgMyBhLm0uIEVEVCBTYXR1cmRheSB0byBpbXBsZW1lbnQgdGhlbSBvciBmYWNlIGJl
aW5nIGJhcnJlZCBmcm9tIGZseWluZyB0byB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgdGhlIG9mZmljaWFs
cyBzYWlkLjwvcD48cD5UaGV5IHNhaWQgdGhlIGRlY2lzaW9uIHdhcyBwcm9tcHRlZCBieSAmIzgy
MjA7ZXZhbHVhdGVkIGludGVsbGlnZW5jZSYjODIyMTsgYWJvdXQgcG90ZW50aWFsIHRocmVhdHMg
dG8gYWlycGxhbmVzIGJvdW5kIGZvciB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcy4gVGhlIG9mZmljaWFscyB3
b3VsZCBub3QgZGlzY3VzcyB0aGUgdGltaW5nIG9mIHRoZSBpbnRlbGxpZ2VuY2Ugb3IgaWYgYW55
IHBhcnRpY3VsYXIgdGVycm9yIGdyb3VwIGlzIHRob3VnaHQgdG8gYmUgcGxhbm5pbmcgYW4gYXR0
YWNrLjwvcD48cD5UcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBvZmZpY2lhbHMgYnJpZWZlZCByZXBvcnRl
cnMgb24gY29uZGl0aW9uIHRoZXkgbm90IGJlIGlkZW50aWZpZWQgcHVibGljbHkuIFRoYXQgd2Fz
IGRlc3BpdGUgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIHJlcGVhdGVkIGluc2lzdGVu
Y2UgdGhhdCBhbm9ueW1vdXMgc291cmNlcyBzaG91bGQgbm90IGJlIHRydXN0ZWQuPC9wPjxwPlRo
ZSBlbGVjdHJvbmljcyBiYW4gYWZmZWN0cyBmbGlnaHRzIGZyb20gaW50ZXJuYXRpb25hbCBhaXJw
b3J0cyB0byB0aGUgVS5TLiBmcm9tIGluIEFtbWFuLCBKb3JkYW47IEt1d2FpdCBDaXR5LCBLdXdh
aXQ7IENhaXJvOyBJc3RhbmJ1bDsgSmVkZGFoIGFuZCBSaXlhZGgsIFNhdWRpIEFyYWJpYTsgQ2Fz
YWJsYW5jYSwgTW9yb2NjbzsgRG9oYSwgUWF0YXI7IGFuZCBEdWJhaSBhbmQgQWJ1IERoYWJpIGlu
IHRoZSBVbml0ZWQgQXJhYiBFbWlyYXRlcy4gQWJvdXQgNTAgZmxpZ2h0cyBhIGRheSwgYWxsIG9u
IGZvcmVpZ24gY2FycmllcnMsIHdpbGwgYmUgYWZmZWN0ZWQuIFRoZSBvZmZpY2lhbHMgc2FpZCBu
byBVLlMuLWJhc2VkIGFpcmxpbmVzIGhhdmUgbm9uc3RvcCBmbGlnaHRzIGZyb20gdGhvc2UgY2l0
aWVzIHRvIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLjwvcD48cD5UaGUgQnJpdGlzaCBzZWN1cml0eSBydWxl
cyB3aWxsIGFwcGx5IHRvIGZsaWdodHMgZnJvbSBUdXJrZXksIExlYmFub24sIEpvcmRhbiwgRWd5
cHQsIFR1bmlzaWEgYW5kIFNhdWRpIEFyYWJpYS48L3A+PHA+V2l0aCB0aGUgb3JkZXIgYWZmZWN0
aW5nIGZsaWdodHMgZnJvbSBwcmVkb21pbmFudGx5IE11c2xpbSBuYXRpb25zLCB0aGUgYmFuIG1h
eSBpbnZpdGUgY29tcGFyaXNvbnMgdG8gVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBvcmRlcnMgYmFycmluZyB0cmF2
ZWwgZnJvbSBzZXZlcmFsIE11c2xpbS1tYWpvcml0eS1uYXRpb25zLCB3aGljaCBoYXZlIGJlZW4g
YmxvY2tlZCBieSBjb3VydHMuIEVhcmx5IGluIGhpcyBjYW5kaWRhY3ksIFRydW1wIGhhZCBjYWxs
ZWQgb24gYmFycmluZyBNdXNsaW1zIGZyb20gZW50ZXJpbmcgdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMuPC9w
PjxwPkJ1dCB0aGUgY29tcGFyaXNvbiBoYXMgaXRzIGxpbWl0cy4gVGhlIHRyYXZlbCBiYW4gd2Fz
IG1vcmUgc2V2ZXJlLCBzZXBhcmF0aW5nIGZhbWlsaWVzIGFuZCBiYXJyaW5nIHN0dWRlbnRzIGZy
b20gc3R1ZHlpbmcgaW4gdGhlIFUuUy4gIFRoZSBsYXB0b3AgYmFuIGlzIG1vcmUgb2YgYW4gaW5j
b252ZW5pZW5jZSBhbmQgaXRzIHN0YXRlZCByZWFzb24gaXMgdG8gcHJvdGVjdCB0aGUgdmVyeSB0
cmF2ZWxlcnMgd2hvIGFyZSBhZmZlY3RlZCBieSBpdC4gU3RpbGwsIGl0JiM4MjE3O3MgYm91bmQg
dG8gYW5ub3kgcG93ZXJmdWwgYnVzaW5lc3MgcGVvcGxlIGFuZCBkaXBsb21hdHMsIGFuZCBjb3Vs
ZCBhZmZlY3QgdGhlIHRyYXZlbCBwbGFucyBvZiB3ZWFsdGh5IHRvdXJpc3RzIHNvdWdodCBhZnRl
ciBieSB0aGUgVS5TLiB0cmF2ZWwgaW5kdXN0cnkuPC9wPjxwPkRldGFpbHMgb2YgdGhlIGVsZWN0
cm9uaWNzIGJhbiB3ZXJlIGZpcnN0IGRpc2Nsb3NlZCBieSBSb3lhbCBKb3JkYW5pYW4gYW5kIHRo
ZSBvZmZpY2lhbCBuZXdzIGFnZW5jeSBvZiBTYXVkaSBBcmFiaWEuPC9wPjxwPkluIGl0cyBzdGF0
ZW1lbnQsIFJveWFsIEpvcmRhbmlhbiBzYWlkIHRoZSBlbGVjdHJvbmljcyBiYW4gd291bGQgYWZm
ZWN0IGl0cyBmbGlnaHRzIHRvIE5ldyBZb3JrLCBDaGljYWdvLCBEZXRyb2l0IGFuZCBNb250cmVh
bC48L3A+PHA+QSBzcG9rZXNtYW4gZm9yIFJveWFsIEpvcmRhbmlhbiBzYXlzIHRoZSBhaXJsaW5l
ciBoYXMgbm90IHlldCBzdGFydGVkIHRvIGVuZm9yY2UgdGhlIG5ldyBVLlMuIHJlZ3VsYXRpb24u
IEJhc2VsIEtpbGFuaSBoYXMgdG9sZCBUaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyB0aGF0IHRoZSBhaXJs
aW5lIHdhcyBzdGlsbCBhd2FpdGluZyBmb3JtYWwgaW5zdHJ1Y3Rpb25zIGZyb20gdGhlIHJlbGV2
YW50IFUuUy4gZGVwYXJ0bWVudHMsIHdoaWNoIGNvdWxkIHBvc3NpYmx5IGNvbWUgbGF0ZXIgb24g
VHVlc2RheS48L3A+PHA+RWd5cHRBaXIgb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQgdGhlIGFpcmxpbmUgd2lsbCBp
bXBsZW1lbnQgdGhhdCBiYW4gb24gRnJpZGF5LCB3aGlsZSBFbWlyYXRlcyBvZmZpY2lhbHMgc2Fp
ZCB0aGUgbmV3IHNlY3VyaXR5IHByb2NlZHVyZXMgd291bGQgc3RhcnQgb24gU2F0dXJkYXkgZm9y
IGl0cyBwYXNzZW5nZXJzLjwvcD48cD5Ib3dldmVyLCB0aGUgTWlkZWFzdCYjODIxNztzIGJpZ2dl
c3QgYWlybGluZSBpcyBjb25maXJtaW5nIHRoYXQgVS5TLi1ib3VuZCBwYXNzZW5nZXJzIHdpbGwg
YmUgcHJldmVudGVkIGZyb20gY2FycnlpbmcgZWxlY3Ryb25pYyBnYWRnZXRzIGFib2FyZCBhaXJj
cmFmdC48L3A+PHA+RHViYWktYmFzZWQgRW1pcmF0ZXMgc2FpZCBUdWVzZGF5IHRoZSBiYW4gdGFr
ZXMgZWZmZWN0IG9uIFNhdHVyZGF5LiBUaGF0IGd1aWRhbmNlIGRpZmZlcnMgZnJvbSB0aGUgaW5m
b3JtYXRpb24gcHJvdmlkZWQgYnkgc2VuaW9yIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIG9mZmljaWFs
cywgd2hvIGhhdmUgc2FpZCB0aGUgYmFuIGlzIGluIHBsYWNlIGZyb20gVHVlc2RheTwvcD48cD5I
b21lbGFuZCBTZWN1cml0eSBTZWNyZXRhcnkgSm9obiBLZWxseSBwaG9uZWQgbGF3bWFrZXJzIG92
ZXIgdGhlIHdlZWtlbmQgdG8gYnJpZWYgdGhlbSBvbiBhdmlhdGlvbiBzZWN1cml0eSBpc3N1ZXMg
dGhhdCBoYXZlIHByb21wdGVkIHRoZSBpbXBlbmRpbmcgZWxlY3Ryb25pY3MgYmFuLCBhY2NvcmRp
bmcgYSBjb25ncmVzc2lvbmFsIGFpZGUgYnJpZWZlZCBvbiB0aGUgZGlzY3Vzc2lvbi4gVGhlIGFp
ZGUgd2FzIG5vdCBhdXRob3JpemVkIHRvIHNwZWFrIHB1YmxpY2x5IGFib3V0IHRoZSBpc3N1ZSBh
bmQgc3Bva2Ugb24gdGhlIGNvbmRpdGlvbiBvZiBhbm9ueW1pdHkuPC9wPjxwPlRoZSBhZG1pbmlz
dHJhdGlvbiBvZmZpY2lhbHMgd2hvIGJyaWVmZWQgcmVwb3J0ZXJzIGFib3V0IHRoZSBiYW4gc2Fp
ZCBmb3JlaWduIG9mZmljaWFscyB3ZXJlIHRvbGQgYWJvdXQgdGhlIGltcGVuZGluZyBvcmRlciBz
dGFydGluZyBTdW5kYXkuPC9wPjxwPkEgVS5TLiBnb3Zlcm5tZW50IG9mZmljaWFsIHNhaWQgc3Vj
aCBhIGJhbiBoYXMgYmVlbiBjb25zaWRlcmVkIGZvciBzZXZlcmFsIHdlZWtzLiBUaGUgb2ZmaWNp
YWwgc3Bva2Ugb24gdGhlIGNvbmRpdGlvbiBvZiBhbm9ueW1pdHkgdG8gZGlzY2xvc2UgdGhlIGlu
dGVybmFsIHNlY3VyaXR5IGRpc2N1c3Npb25zIGJ5IHRoZSBmZWRlcmFsIGdvdmVybm1lbnQuPC9w
PjxwPlRoZSBiYW4gd291bGQgYmVnaW4ganVzdCBiZWZvcmUgV2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgbWVl
dGluZyBvZiB0aGUgVS5TLi1sZWQgY29hbGl0aW9uIGFnYWluc3QgdGhlIElzbGFtaWMgU3RhdGUg
Z3JvdXAgaW4gV2FzaGluZ3Rvbi4gQSBudW1iZXIgb2YgdG9wIEFyYWIgb2ZmaWNpYWxzIHdlcmUg
ZXhwZWN0ZWQgdG8gYXR0ZW5kIHRoZSBTdGF0ZSBEZXBhcnRtZW50IGdhdGhlcmluZy4gSXQgd2Fz
IHVuY2xlYXIgd2hldGhlciB0aGVpciB0cmF2ZWwgcGxhbnMgd2VyZSByZWxhdGVkIHRvIGFueSBp
bmNyZWFzZWQgd29ycnkgYWJvdXQgc2VjdXJpdHkgdGhyZWF0cy48L3A+PHA+TW9zdCBtYWpvciBh
aXJwb3J0cyBpbiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBoYXZlIGEgY29tcHV0ZXIgdG9tb2dyYXBoeSBv
ciBDVCBzY2FubmVyIGZvciBjaGVja2VkIGJhZ2dhZ2UsIHdoaWNoIGNyZWF0ZXMgYSBkZXRhaWxl
ZCBwaWN0dXJlIG9mIGEgYmFnJiM4MjE3O3MgY29udGVudHMuIFRoZSBlcXVpcG1lbnQgY2FuIHdh
cm4gYW4gb3BlcmF0b3Igb2YgcG90ZW50aWFsbHkgZGFuZ2Vyb3VzIG1hdGVyaWFsLCBhbmQgbWF5
IHByb3ZpZGUgYmV0dGVyIHNlY3VyaXR5IHRoYW4gdGhlIFgtcmF5IG1hY2hpbmVzIHVzZWQgdG8g
c2NyZWVuIHBhc3NlbmdlcnMgYW5kIHRoZWlyIGNhcnJ5LW9uIGJhZ3MuIEFsbCBjaGVja2VkIGJh
Z2dhZ2UgbXVzdCBiZSBzY3JlZW5lZCBmb3IgZXhwbG9zaXZlcy48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIx
MjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3Mgd3JpdGVycyBBZGFtIFNjaHJlY2sgaW4g
RHViYWksIFVuaXRlZCBBcmFiIEVtaXJhdGVzOyBLYXJpbiBMYXViIGluIEFtbWFuLCBKb3JkYW47
IE1hYW1vdW4gWW91c3NlZiBpbiBDYWlybywgRGF2aWQgS29lbmlnIGluIERhbGxhcywgUGFpc2xl
eSBEb2RkcyBhbmQgRGFuaWNhIEtpcmthIGluIExvbmRvbiwgYW5kIE1hdHRoZXcgTGVlLCBKb2Fu
IExvd3kgYW5kIFRlZCBCcmlkaXMgaW4gV2FzaGluZ3RvbiBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHJl
cG9ydC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.