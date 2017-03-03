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UN humanitarian chief: U.S. ’very ready to donate’ under Trump

The Associated Press

Published: March 3, 2017 - 01:06 PM
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U.N. humanitarian chief Stephen O'Brien inspects the carcasses of dead cows in the drought-affected village of Bandarero, near Moyale town on the Ethiopian border, in northern Kenya Friday, March 3, 2017. O'Brien said Friday he is confident the United States will step up and donate to aid appeals amid concerns of possible foreign aid cuts under President Donald Trump. (AP Photo/Ben Curtis)


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