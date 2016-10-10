Unlike first, second debate doesn’t set viewership record

PHA+TkVXIFlPUks6ICBBbiBlc3RpbWF0ZWQgNjYuNSBtaWxsaW9uIHBlb3BsZSB3YXRjaGVkIHRo
ZSBzZWNvbmQgZGViYXRlIGJldHdlZW4gSGlsbGFyeSBDbGludG9uIGFuZCBEb25hbGQgVHJ1bXAs
IGRvd24gZnJvbSB0aGUgcmVjb3JkLXNldHRpbmcgYXVkaWVuY2Ugd2hvIHNhdyB0aGVpciBmaXJz
dCBtYXRjaCBidXQgb24gcGFyIHdpdGggdGhlIE9iYW1hLVJvbW5leSBjb250ZXN0cyBmb3VyIHll
YXJzIGFnby48L3A+PHA+VGhlIGZpcnN0IGRlYmF0ZSByZWFjaGVkIGEgdG90YWwgb2YgODQgbWls
bGlvbiB2aWV3ZXJzLCBtb3JlIHRoYW4gZm9yIGFueSBvdGhlciBwcmVzaWRlbnRpYWwgZGViYXRl
IG9uIHJlY29yZCwgdGhlIE5pZWxzZW4gY29tcGFueSBzYWlkIG9uIE1vbmRheS48L3A+PHA+SW4g
MjAxMiwgYW4gZXN0aW1hdGVkIDY1LjYgbWlsbGlvbiBwZW9wbGUgd2F0Y2hlZCB0aGUgc2Vjb25k
IGRlYmF0ZSBiZXR3ZWVuIFByZXNpZGVudCBPYmFtYSBhbmQgUmVwdWJsaWNhbiBjaGFsbGVuZ2Vy
IE1pdHQgUm9tbmV5LCBhZnRlciA2Ny4yIG1pbGxpb24gc2F3IHRoZWlyIGZpcnN0IGRlYmF0ZS48
L3A+PHA+T24gU3VuZGF5LCB0aGUgdHdvIGNhbmRpZGF0ZXMgd2VyZSBjb21wZXRpbmcgYWdhaW5z
dCB0aGUgTkZMJiM4MjE3O3MgcHJpbWUtdGltZSBjb250ZXN0IGJldHdlZW4gdGhlIEdyZWVuIEJh
eSBQYWNrZXJzIGFuZCB0aGUgTmV3IFlvcmsgR2lhbnRzLCB3aGljaCB3YXMgc2VlbiBieSAxNi42
IG1pbGxpb24gcGVvcGxlIG9uIE5CQy4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.