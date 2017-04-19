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Utah Rep. Jason Chaffetz says he won’t run for re-election

By Matthew Daly
Associated Press

Published: April 19, 2017 - 02:33 PM
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FILE - In this Sept. 13, 2016, file photo, House Oversight and Government Reform Committee Chairman Rep. Jason Chaffetz, R-Utah speaks on Capitol Hill in Washington. Chaffetz says he wont for re-election or any other office in 2018 (AP Photo/Molly Riley, File)


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