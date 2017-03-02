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Vice President Mike Pence pledges to ‘lift weight’ of Obamacare during Ohio visit

By Dan Sewell
Associated Press

Published: March 2, 2017 - 03:12 PM
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Vice President Mike Pence, left, and Health and Human Services Secretary Tom Price arrive at Cincinnati/Northern Kentucky International Airport, Thursday, March 2, 2017, in Burlington, Ky. Pence visited Ohio to discuss healthcare and other issues while engaging in a "listening session" with small business owners (AP Photo/John Minchillo)


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