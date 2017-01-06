VP Joe Biden to President-elect Trump: ’Grow up’

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVmljZSBQcmVzaWRlbnQgSm9lIEJpZGVuIHRvbGQgUHJlc2lkZW50LWVs
ZWN0IERvbmFsZCBUcnVtcCBUaHVyc2RheSB0byAmIzgyMjA7Z3JvdyB1cC4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PkJpZGVuIGRpc21pc3NlZCBhIFRydW1wIGNvbXBsYWludCBvbiBUd2l0dGVyIGFib3V0IGhvdyB0
aGUgT2JhbWEgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gaGFzIGhhbmRsZWQgdGhlIHRyYW5zaXRpb24uIFRoZSB2
aWNlIHByZXNpZGVudCB0b2xkICYjODIyMDtQQlMgTmV3c0hvdXImIzgyMjE7IGluIGFuIGludGVy
dmlldzogJiM4MjIwO0dyb3cgdXAsIERvbmFsZC4gR3JvdyB1cC4gSXQmIzgyMTc7cyB0aW1lIHRv
IGJlIGFuIGFkdWx0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QmlkZW4gc2FpZCBvZiBUcnVtcDogJiM4MjIwO1lv
dSYjODIxNztyZSBwcmVzaWRlbnQuIFlvdSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gZG8gc29tZXRoaW5nLiBT
aG93IHVzIHdoYXQgeW91IGhhdmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgYWxz
byBzYWlkIHRoYXQgVHJ1bXAgYXMgcHJlc2lkZW50IHdpbGwgaGF2ZSB0byBwcm9wb3NlIGxlZ2lz
bGF0aW9uIHRoYXQgQ29uZ3Jlc3MgYW5kIHRoZSBwdWJsaWMgY2FuIHRoZW4gYXNzZXNzLiBIZSBz
YWlkIHRoYXQgaXQmIzgyMTc7bGwgYmUgJiM4MjIwO211Y2ggY2xlYXJlciB3aGF0IGhlJiM4MjE3
O3MgZm9yIGFuZCBhZ2FpbnN0JiM4MjIxOyBvbmNlIGhlJiM4MjE3O3MgaW4gdGhlIHBvc2l0aW9u
IG9mIGdvdmVybmluZy48L3A+PHA+QmlkZW4gYWxzbyBzYWlkIGl0JiM4MjE3O3MgJiM4MjIwO2Rh
bmdlcm91cyYjODIyMTsgZm9yIFRydW1wIHRvIGhhdmUgcHVibGljbHkgY3JpdGljaXplZCB0aGUg
VS5TLiBpbnRlbGxpZ2VuY2UgY29tbXVuaXR5IG92ZXIgaXRzIGNvbmNsdXNpb24gdGhhdCBSdXNz
aWEgaW50ZXJmZXJlZCBpbiB0aGUgTm92ZW1iZXIgZWxlY3Rpb24uIEJpZGVuIHNhaWQgaXQmIzgy
MTc7cyAmIzgyMjA7YWJzb2x1dGVseSBtaW5kbGVzcyYjODIyMTsgZm9yIGEgcHJlc2lkZW50IG5v
dCB0byBoYXZlIGNvbmZpZGVuY2UgaW4gb3IgbGlzdGVuIHRvIGludGVsbGlnZW5jZSBhZ2VuY2ll
cy48L3A+PHA+VGhlIHZpY2UgcHJlc2lkZW50IHNhaWQgaXQgd291bGQgYmUgbGVnaXRpbWF0ZSB0
byBxdWVzdGlvbiBpbnRlbGxpZ2VuY2UgYW5kIGFzayBmb3IgbW9yZSBkZXRhaWwgb3IgZGlzYWdy
ZWUuIEJ1dCBoZSBzYWlkIHRoYXQmIzgyMTc7cyBkaWZmZXJlbnQgdGhhbiBUcnVtcCBjbGFpbWlu
ZyBoZSBrbm93cyBtb3JlIHRoYW4gdGhlIGludGVsbGlnZW5jZSBhZ2VuY2llcy48L3A+PHA+Qmlk
ZW4gc2FpZCB0aGF0JiM4MjE3O3MgbGlrZSBzYXlpbmcsICYjODIyMDtJIGtub3cgbW9yZSBhYm91
dCBwaHlzaWNzIHRoYW4gbXkgcHJvZmVzc29yLiYjODIyMTsgSGUgc2F5cyB0aGF0JiM4MjE3O3Mg
d29ycmlzb21lLCBidXQgaGUgYXNzdW1lcyBUcnVtcCYjODIxNztzIGJlaGF2aW9yIHdpbGwgY2hh
bmdlLiBIZSBzYWlkIHRoYXQgVHJ1bXAgaXMgc3Vycm91bmRpbmcgaGltc2VsZiB3aXRoICYjODIy
MDt2ZXJ5IHNtYXJ0IHBlb3BsZSYjODIyMTsgbGlrZSByZXRpcmVkIE1hcmluZSBDb3JwcyBHZW4u
IEphbWVzIE1hdHRpcywgdGhlIGJpbGxpb25haXJlIGJ1c2luZXNzbWFuJiM4MjE3O3MgcGljayBm
b3IgZGVmZW5zZSBzZWNyZXRhcnkuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.