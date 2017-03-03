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U.S. government

VP Mike Pence fought against releasing records as Indiana governor

By Brian Slodysko
Associated Press

Published: March 3, 2017 - 08:11 PM
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Vice President Mike Pence speaks at the Frame USA facility, Thursday, March 2, 2017, in Springdale, Ohio. Pence visited Ohio to discuss healthcare and other issues while engaging in a "listening session" with small business owners. (AP Photo/John Minchillo)


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