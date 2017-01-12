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U.S. government

Watchdog to investigate FBI actions before election

By Ken Thomas
Associated Press

Published: January 12, 2017 - 01:31 PM
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In this Jan. 10, 2017 file photo, FBI Director James Comey testifies on Capitol Hill in Washington. Justice Department's Inspector General Michael Horowitz says he will launch an investigation into the Justice Department and FBI's actions in the months leading up to the 2016 election, including whether department policies were followed by FBI Director James Comey. (AP Photo/Cliff Owen)


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