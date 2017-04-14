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White House decides to keep visitor records secret

By Darlene Superville and Chad Day
Associated Press

Published: April 14, 2017 - 07:03 PM
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In this photo taken Feb. 2 the White House in Washington seen from the South Lawn. The White House won't make public the logs of visitors to the White House complex, breaking with the practice of President Donald Trump's predecessor. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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