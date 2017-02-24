White House defends contacts with FBI over Russia reports

PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIG9uIEZyaWRheSBkZWZlbmRlZCBjaGllZiBv
ZiBzdGFmZiBSZWluY2UgUHJpZWJ1cyBhZ2FpbnN0IGFjY3VzYXRpb25zIGhlIGJyZWFjaGVkIGEg
Z292ZXJubWVudCBmaXJld2FsbCB3aGVuIGhlIGFza2VkIEZCSSBEaXJlY3RvciBKYW1lcyBDb21l
eSB0byBwdWJsaWNseSBkaXNwdXRlIG1lZGlhIHJlcG9ydHMgdGhhdCBUcnVtcCBjYW1wYWlnbiBh
ZHZpc2VycyBoYWQgYmVlbiBmcmVxdWVudGx5IGluIHRvdWNoIHdpdGggUnVzc2lhbiBpbnRlbGxp
Z2VuY2UgYWdlbnRzLjwvcD48cD5QcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3Mgc3Bva2Vz
bWFuLCBTZWFuIFNwaWNlciwgYXJndWVkIFByaWVidXMgaGFkIGxpdHRsZSBjaG9pY2UgYnV0IHRv
IHNlZWsgQ29tZXkmIzgyMTc7cyBhc3Npc3RhbmNlIGluIHJlYnV0dGluZyB3aGF0IFNwaWNlciBz
YWlkIHdlcmUgaW5hY2N1cmF0ZSByZXBvcnRzIGFib3V0IGNvbnRhY3RzIGR1cmluZyBsYXN0IHll
YXImIzgyMTc7cyBwcmVzaWRlbnRpYWwgY2FtcGFpZ24uIFRoZSBGQkkgZGlkIG5vdCBpc3N1ZSB0
aGUgc3RhdGVtZW50IHJlcXVlc3RlZCBieSBQcmllYnVzIGFuZCBoYXMgZ2l2ZW4gbm8gc2lnbiBv
bmUgaXMgZm9ydGhjb21pbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgd2hhdCBl
bHNlIHdlIHdlcmUgc3VwcG9zZWQgdG8gZG8sJiM4MjIxOyBTcGljZXIgc2FpZC48L3A+PHA+VGhl
IEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBoYXMgcG9saWNpZXMgaW4gcGxhY2UgdG8gbGltaXQgY29tbXVu
aWNhdGlvbnMgYmV0d2VlbiB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UgYW5kIHRoZSBGQkkgYWJvdXQgcGVuZGlu
ZyBpbnZlc3RpZ2F0aW9ucy4gVHJ1bXAgb2ZmaWNpYWxzIG9uIEZyaWRheSBub3Qgb25seSBjb25m
aXJtZWQgY29udGFjdHMgYmV0d2VlbiBQcmllYnVzIGFuZCB0aGUgRkJJLCBidXQgYWxzbyBlbmdh
Z2VkIGluIGFuIGV4dHJhb3JkaW5hcnkgcHVibGljIGFpcmluZyBvZiB0aG9zZSBwcml2YXRlIGNv
bnZlcnNhdGlvbnMuPC9wPjxwPlNwaWNlciBzYWlkIGl0IHdhcyB0aGUgRkJJIHRoYXQgZmlyc3Qg
YXBwcm9hY2hlZCB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UgYWJvdXQgdGhlIHZlcmFjaXR5IG9mIGEgTmV3IFlv
cmsgVGltZXMgc3RvcnkgYXNzZXJ0aW5nIHRoYXQgVHJ1bXAgYWR2aXNlcnMgaGFkIGNvbnRhY3Rz
IHdpdGggUnVzc2lhbiBpbnRlbGxpZ2VuY2Ugb2ZmaWNpYWxzIGR1cmluZyB0aGUgcHJlc2lkZW50
aWFsIGNhbXBhaWduLiBTcGljZXIgc2FpZCBQcmllYnVzIHRoZW4gYXNrZWQgYm90aCBDb21leSBh
bmQgRkJJIERlcHV0eSBEaXJlY3RvciBBbmRyZXcgTWNDYWJlIGlmIHRoZXkgd291bGQgY29uZGVt
biB0aGUgc3RvcnkgcHVibGljbHksIHdoaWNoIHRoZXkgZGVjbGluZWQgdG8gZG8uPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtUaGUgY2hpZWYgb2Ygc3RhZmYgc2FpZCwgd2VsbCwgeW91JiM4MjE3O3ZlIHB1dCB1cyBp
biBhIHZlcnkgZGlmZmljdWx0IHNpdHVhdGlvbiwmIzgyMjE7IFNwaWNlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7
WW91JiM4MjE3O3ZlIHRvbGQgdXMgdGhhdCBhIHN0b3J5IHRoYXQgbWFkZSBzb21lIGZhaXJseSBz
aWduaWZpY2FudCBhY2N1c2F0aW9ucyB3YXMgbm90IHRydWUuIEFuZCBub3cgeW91IHdhbnQgdXMg
dG8ganVzdCBzaXQgb3V0IHRoZXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIEZCSSB3b3VsZCBub3QgY29t
bWVudCBvbiB0aGUgbWF0dGVyIG9yIHZlcmlmeSB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UgYWNjb3VudC48L3A+
PHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgcmV2ZWxhdGlvbnMgd2VyZSB0aGUgbGF0ZXN0IHdyaW5rbGUgaW4g
VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBhbHJlYWR5IGNvbXBsaWNhdGVkIHJlbGF0aW9uc2hpcCB3aXRoIHRoZSBG
QkkgYW5kIGludGVsbGlnZW5jZSBhZ2VuY2llcy4gSGUmIzgyMTc7cyBhY2N1c2VkIGludGVsbGln
ZW5jZSBvZmZpY2lhbHMgb2YgcmVsZWFzaW5nIGNsYXNzaWZpZWQgaW5mb3JtYXRpb24gYWJvdXQg
aGltIHRvIHRoZSBtZWRpYSwgZGVjbGFyaW5nIGluIGEgdHdlZXQgRnJpZGF5IG1vcm5pbmcgdGhh
dCB0aGUgRkJJIHdhcyAmIzgyMjA7dG90YWxseSB1bmFibGUgdG8gc3RvcCB0aGUgbmF0aW9uYWwg
c2VjdXJpdHkgJiM4MjE2O2xlYWtlcnMmIzgyMTc7IHRoYXQgaGF2ZSBwZXJtZWF0ZWQgb3VyIGdv
dmVybm1lbnQgZm9yIGEgbG9uZyB0aW1lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SG91c2UgRGVtb2NyYXRpYyBM
ZWFkZXIgTmFuY3kgUGVsb3NpIGFjY3VzZWQgUHJpZWJ1cyBvZiAmIzgyMjA7YW4gb3V0cmFnZW91
cyBicmVhY2ggb2YgdGhlIEZCSSYjODIxNztzIGluZGVwZW5kZW5jZSYjODIyMTsgYW5kIGNhbGxl
ZCBvbiB0aGUgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50JiM4MjE3O3MgaW5zcGVjdG9yIGdlbmVyYWwgdG8g
bG9vayBpbnRvIGFsbCBjb252ZXJzYXRpb25zIFByaWVidXMgYW5kIG90aGVyIFdoaXRlIEhvdXNl
IG9mZmljaWFscyBoYXZlIGhlbGQgd2l0aCB0aGUgRkJJIG9uIG9uZ29pbmcgaW52ZXN0aWdhdGlv
bnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgcnVsZSBvZiBsYXcgZGVwZW5kcyBvbiB0aGUgRkJJJiM4MjE3
O3MgY29tcGxldGUgaW5kZXBlbmRlbmNlLCBmcmVlIGZyb20gcG9saXRpY2FsIHByZXNzdXJlIGZy
b20gdGhlIHRhcmdldHMgb2YgaXRzIGludmVzdGlnYXRpb25zLCYjODIyMTsgUGVsb3NpIHNhaWQu
PC9wPjxwPkEgMjAwOSBtZW1vIGZyb20gdGhlbi1BdHRvcm5leSBHZW5lcmFsIEVyaWMgSG9sZGVy
IHNhaWQgdGhlIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBpcyB0byBhZHZpc2UgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNl
IG9uIHBlbmRpbmcgY3JpbWluYWwgb3IgY2l2aWwgaW52ZXN0aWdhdGlvbnMgJiM4MjIwO29ubHkg
d2hlbiBpdCBpcyBpbXBvcnRhbnQgZm9yIHRoZSBwZXJmb3JtYW5jZSBvZiB0aGUgcHJlc2lkZW50
JiM4MjE3O3MgZHV0aWVzIGFuZCBhcHByb3ByaWF0ZSBmcm9tIGEgbGF3IGVuZm9yY2VtZW50IHBl
cnNwZWN0aXZlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Um9uIEhvc2tvLCBhIHJldGlyZWQgRkJJIGFzc2lzdGFu
dCBkaXJlY3RvciB3aG8gb3ZlcnNhdyBjcmltaW5hbCBpbnZlc3RpZ2F0aW9ucywgc2FpZCB0aGUg
ZGlzY3Vzc2lvbnMgYmV0d2VlbiB0aGUgRkJJIGFuZCB0aGUgVHJ1bXAgV2hpdGUgSG91c2Ugd2Vy
ZSBpbmFkdmlzYWJsZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IGlzIGEgdmVyeSBzbGlwcGVyeSBzbG9wZSwm
IzgyMjE7IEhvc2tvIHNhaWQuICYjODIyMDtEbyBJIGdldCBpbiB0aGUgcG9zaXRpb24gb2Ygd2hl
cmUgSSYjODIxNzttIHVwZGF0aW5nIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBvbiBteSBwcmlvcml0eSBjcmlt
aW5hbCBjYXNlcz8gVGhlIGFuc3dlciBpcyBubywgSSBzaG91bGQgbm90IGJlIGRvaW5nIHRoYXQu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5PdGhlciBGQkkgdmV0ZXJhbnMgc2FpZCB0aGUgaW50ZXJhY3Rpb25zIGJl
dHdlZW4gUHJpZWJ1cyBhbmQgdGhlIEZCSSB3ZXJlIG5vdCB1bnByZWNlZGVudGVkLiBSb2JlcnQg
QW5kZXJzb24sIGEgcmV0aXJlZCBleGVjdXRpdmUgYXNzaXN0YW50IGRpcmVjdG9yIHdobyBzZXJ2
ZWQgdW5kZXIgQ29tZXkgYW5kIG92ZXJzYXcgY291bnRlcmludGVsbGlnZW5jZSBpbnZlc3RpZ2F0
aW9ucywgc2FpZCBjb250YWN0cyBiZXR3ZWVuIHRoZSBidXJlYXUgYW5kIFdoaXRlIEhvdXNlIGFy
ZSAmIzgyMjA7dXN1YWxseSB2ZXJ5IHdlbGwtZG9jdW1lbnRlZCYjODIyMTsgaW4gb3JkZXIgdG8g
YXZvaWQgdGhlIHBlcmNlcHRpb24gb2YgaW5hcHByb3ByaWF0ZSBjb250YWN0cy48L3A+PHA+Q05O
IGZpcnN0IHJlcG9ydGVkIHRoYXQgUHJpZWJ1cyBoYWQgYXNrZWQgdGhlIEZCSSBmb3IgaGVscCwg
YW5kIGEgV2hpdGUgSG91c2Ugb2ZmaWNpYWwgY29uZmlybWVkIHRoZSBtYXR0ZXIuIE9uIEZyaWRh
eSwgdHdvIG90aGVyIHNlbmlvciBXaGl0ZSBIb3VzZSBvZmZpY2lhbHMgc3VtbW9uZWQgcmVwb3J0
ZXJzIHRvIGEgYnJpZWZpbmcgdG8gZXhwYW5kIG9uIHRoZSB0aW1lbGluZSBvZiBldmVudHMuPC9w
PjxwPlRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBvZmZpY2lhbHMgd291bGQgb25seSBkaXNjdXNzIHRoZSBtYXR0
ZXIgb24gdGhlIGNvbmRpdGlvbiBvZiBhbm9ueW1pdHkuIFR3byBob3VycyBsYXRlciwgVHJ1bXAg
dG9sZCBhIGNvbnNlcnZhdGl2ZSBjb25mZXJlbmNlIHRoYXQgcmVwb3J0ZXJzICYjODIyMDtzaG91
bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgYWxsb3dlZCB0byB1c2Ugc291cmNlcyB1bmxlc3MgdGhleSB1c2Ugc29t
ZWJvZHkmIzgyMTc7cyBuYW1lLiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.