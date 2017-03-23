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Trump investigation

White House defends GOP lawmaker’s decision to brief Trump

By Julie Pace
Associated Press

Published: March 23, 2017 - 11:21 AM
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House Intelligence Committee Chairman Rep. Devin Nunes, R-Calif. speaks on Capitol Hill in Washington on Wednesday. Nunes privately apologized to his Democratic colleagues on Thursday yet publicly defended his decision to openly discuss and brief President Donald Trump on typically secret intercepts that he says swept up communications of the president's transition team in the final days of the Obama administration. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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