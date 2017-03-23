White House defends GOP lawmaker’s decision to brief Trump

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIG9uIFRodXJzZGF5IGRlZmVuZGVkIHRoZSBI
b3VzZSBJbnRlbGxpZ2VuY2UgQ29tbWl0dGVlIGNoYWlybWFuJiM4MjE3O3MgZXh0cmFvcmRpbmFy
eSBkZWNpc2lvbiB0byBvcGVubHkgZGlzY3VzcyBhbmQgYnJpZWYgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBU
cnVtcCBvbiB0eXBpY2FsbHkgc2VjcmV0IGludGVsbGlnZW5jZSBpbnRlcmNlcHRzLCBldmVuIGFz
IFJlcC4gRGV2aW4gTnVuZXMgcHJpdmF0ZWx5IGFwb2xvZ2l6ZWQgdG8gaGlzIGNvbmdyZXNzaW9u
YWwgY29sbGVhZ3Vlcy48L3A+PHA+VGhlIGRlY2lzaW9uIHRvIGRpc2Nsb3NlIHRoZSBpbmZvcm1h
dGlvbiBiZWZvcmUgdGFsa2luZyB0byBjb21taXR0ZWUgbWVtYmVycyBvdXRyYWdlZCBEZW1vY3Jh
dHMgYW5kIHJhaXNlZCBxdWVzdGlvbnMgYWJvdXQgdGhlIGluZGVwZW5kZW5jZSBvZiB0aGUgcGFu
ZWwmIzgyMTc7cyBwcm9iZSBvZiBSdXNzaWFuIGludGVyZmVyZW5jZSBpbiB0aGUgZWxlY3Rpb24u
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCB3YXMgYSBqdWRnbWVudCBjYWxsIG9uIG15IHBhcnQsJiM4MjIxOyBO
dW5lcyB0b2xkIHJlcG9ydGVycyBzaG9ydGx5IGFmdGVyIHRoZSBjbG9zZWQtZG9vciBjb21taXR0
ZWUgbWVldGluZy4gJiM4MjIwO1NvbWV0aW1lcyB5b3UgbWFrZSB0aGUgcmlnaHQgZGVjaXNpb24s
IHNvbWV0aW1lcyB5b3UgbWFrZSB0aGUgd3JvbmcgZGVjaXNpb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5GcnVz
dHJhdGVkIERlbW9jcmF0cyBxdWVzdGlvbmVkIHdoZXRoZXIgTnVuZXMsIHdobyBzZXJ2ZWQgb24g
VHJ1bXAmIzgyMTc7cyB0cmFuc2l0aW9uIHRlYW0sIHdhcyB3b3JraW5nIGluIGNvb3JkaW5hdGlv
biB3aXRoIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSwgYSBjaGFyZ2UgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGRpc3B1dGVk
LjwvcD48cD5TdGlsbCwgV2hpdGUgSG91c2Ugc3Bva2VzbWFuIFNlYW4gU3BpY2VyIGNsYWltZWQs
IGluYWNjdXJhdGVseSwgdGhhdCBOdW5lcyB3YXMgJiM4MjIwO3ZpbmRpY2F0aW5nJiM4MjIxOyB0
aGUgcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3MgdW5wcm92ZW4gYXNzZXJ0aW9uIHRoYXQgUHJlc2lkZW50IEJh
cmFjayBPYmFtYSB3aXJldGFwcGVkIGhpcyBOZXcgWW9yayBza3lzY3JhcGVyIGR1cmluZyB0aGUg
ZWxlY3Rpb24uIE51bmVzIHNwZWNpZmljYWxseSBzdGF0ZWQgdGhhdCB0aGUgbmV3IGluZm9ybWF0
aW9uIGhlIHJlY2VpdmVkIGRpZCBub3Qgc3VwcG9ydCB0aGUgcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3MgZXhw
bG9zaXZlIGFsbGVnYXRpb25zLjwvcD48cD5OdW5lcyB0b2xkIHJlcG9ydGVycyBoZSBoYWQgc2Vl
biBuZXcgaW5mb3JtYXRpb24gc2hvd2luZyB0aGF0IHRoZSBjb21tdW5pY2F0aW9ucyBvZiBUcnVt
cCB0cmFuc2l0aW9uIG9mZmljaWFscyB3ZXJlIHNjb29wZWQgdXAgdGhyb3VnaCBtb25pdG9yaW5n
IG9mIG90aGVyIHRhcmdldHMgYW5kIGltcHJvcGVybHkgc3ByZWFkIHRocm91Z2ggaW50ZWxsaWdl
bmNlIGFnZW5jaWVzIGR1cmluZyB0aGUgZmluYWwgZGF5cyBvZiB0aGUgT2JhbWEgYWRtaW5pc3Ry
YXRpb24uIEJ1dCBoZSBzaG90IGRvd24gVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBjbGFpbXMgYWJvdXQgYSB3aXJl
dGFwIGF0IFRydW1wIFRvd2VyIHNwZWNpZmljYWxseSBvcmRlcmVkIGJ5IGhpcyBwcmVkZWNlc3Nv
ci48L3A+PHA+U3RpbGwsIFJlcHVibGljYW4gZ3JvdXBzIG1vdmVkIHF1aWNrbHkgdG8gcmFpc2Ug
bW9uZXkgb2ZmIE51bmVzJiM4MjE3OyByZXZlbGF0aW9ucy4gVGhlIE5hdGlvbmFsIFJlcHVibGlj
YW4gQ2FtcGFpZ24gQ29tbWl0dGVlIGJsYXN0ZWQgb3V0IGFuIGVtYWlsIHdpdGggdGhlIHN1Ympl
Y3QgJiM4MjIwO0NvbmZpcm1lZDogT2JhbWEgc3BpZWQgb24gVHJ1bXAuJiM4MjIxOyBUaGUgUmVw
dWJsaWNhbiBOYXRpb25hbCBDb21taXR0ZWUgbWFkZSBhIHBpdGNoIHdpdGggdGhlIHN1YmplY3Qg
bGluZSAmIzgyMjA7VmluZGljYXRlZCYjODIyMTsgYW5kIHdlbnQgb24gdG8gc2F5LCAmIzgyMjA7
UHJlc2lkZW50IFRydW1wIGhhcyBmb3VnaHQgYmFjayBhbmQgYmVlbiB2aW5kaWNhdGVkIHRpbWUg
YW5kIHRpbWUgYWdhaW4uJiM4MjIxOzwvcD48cD5PbiBXZWRuZXNkYXksIE51bmVzIHNwb2tlIHRv
IHJlcG9ydGVycyBhbmQgdGhlIHByZXNpZGVudCB3aXRob3V0IHNoYXJpbmcgdGhlIG5ldyBpbmZv
cm1hdGlvbiB3aXRoIFJlcC4gQWRhbSBTY2hpZmYsIHRoZSBwYW5lbCYjODIxNztzIHRvcCBEZW1v
Y3JhdC4gT24gVGh1cnNkYXkgbW9ybmluZywgTnVuZXMgYXBvbG9naXplZCB0byBTY2hpZmYgYW5k
IG90aGVyIERlbW9jcmF0cyBkdXJpbmcgYSAyMC1taW51dGUgbWVldGluZyBvbiBDYXBpdG9sIEhp
bGwuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCB3YXMgYSBzb21iZXIgZGlzY3Vzc2lvbiwmIzgyMjE7IHNhaWQg
UmVwLiBKb2FxdWluIENhc3RybywgRC1UZXhhcywgYSBjb21taXR0ZWUgbWVtYmVyLjwvcD48cD5T
cGVha2luZyB0byByZXBvcnRlcnMgYWZ0ZXIgaGlzIGFwb2xvZ3ksIE51bmVzIGR1Y2tlZCBxdWVz
dGlvbnMgYWJvdXQgd2hldGhlciBoZSB3YXMgcGFycm90aW5nIGluZm9ybWF0aW9uIGdpdmVuIHRv
IGhpbSBieSB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UsIHNheWluZyBvbmx5IHRoYXQgaGUgd2FzICYjODIyMDtu
b3QgZ29pbmcgdG8gZXZlciByZXZlYWwgc291cmNlcy4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.