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White House, in gamble, demands make-or-break health vote

By Erica Werner  and Alan Fram
Associated Press

Published: March 23, 2017 - 11:00 AM
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Rep. Dave Brat, R-Va., a member of the conservative Freedom Caucus, explains his position to a TV interviewer before his group met with President Donald Trump as the GOP's long-promised legislation to repeal and replace "Obamacare" moves to a showdown vote, Thursday on Capitol Hill in Washington. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

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