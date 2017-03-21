White House issues gag order to officials on budget details

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjpzIFRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBpcyBpbnN0cnVjdGluZyBDYWJpbmV0IGhl
YWRzIGFuZCBhZ2VuY3kgb2ZmaWNpYWxzIG5vdCB0byBlbGFib3JhdGUgb24gUHJlc2lkZW50IERv
bmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIHByb3Bvc2VkIGJ1ZGdldCBjdXRzIGJleW9uZCB3aGF0IHdhcyBp
biBhIHJlbGF0aXZlbHkgYnJpZWYgc3VibWlzc2lvbiwgYSBtb3ZlIERlbW9jcmF0cyBkZWNyaWVk
IGFzIGEgZ2FnIG9yZGVyLjwvcD48cD5CdWRnZXQgRGlyZWN0b3IgTWljayBNdWx2YW5leSB3cm90
ZSBpbiBhIG1lbW8gbGF0ZSBsYXN0IHdlZWsgdGhhdCB1bnRpbCB0aGUgZnVsbCBidWRnZXQgcmVs
ZWFzZSBpbiBNYXksICYjODIyMDthbGwgcHVibGljIGNvbW1lbnRzIG9mIGFueSBzb3J0IHNob3Vs
ZCBiZSBsaW1pdGVkIHRvIHRoZSBpbmZvcm1hdGlvbiBjb250YWluZWQgaW4gdGhlIEJ1ZGdldCBC
bHVlcHJpbnQgY2hhcHRlciBmb3IgeW91ciBhZ2VuY3ksJiM4MjIxOyByZWZlcnJpbmcgdG8gdGhl
IDUzLXBhZ2UgZG9jdW1lbnQgcmVsZWFzZWQgbGFzdCBUaHVyc2RheS48L3A+PHA+VGhlIGJ1ZGdl
dCB0cmFkZWQgYSAkNTQgYmlsbGlvbiBib29zdCBmb3IgdGhlIG1pbGl0YXJ5IGZvciBjcnVzaGlu
ZyBjdXRzIHRvIGRvbWVzdGljIHByb2dyYW1zIGxpa2UgbWVkaWNhbCByZXNlYXJjaCwgY29tbXVu
aXR5IGRldmVsb3BtZW50LCBmb3JlaWduIGFpZCBhbmQgYSBzbGV3IG9mIG90aGVyIHByb2dyYW1z
LiBUeXBpY2FsbHksIENhYmluZXQgaGVhZHMgYW5kIGFnZW5jeSBvZmZpY2lhbHMgdGVzdGlmeSBi
ZWZvcmUgdGhlIHJlc3BlY3RpdmUgY29uZ3Jlc3Npb25hbCBjb21taXR0ZWVzIG9uIHRoZSBidWRn
ZXQgYWZ0ZXIgaXRzIHJlbGVhc2UuPC9wPjxwPk11bHZhbmV5IHNhaWQgZGVwYXJ0bWVudCBhbmQg
YWdlbmN5IGhlYWRzIHNob3VsZCBub3QgbWFrZSAmIzgyMjA7Y29tbWl0bWVudHMgYWJvdXQgc3Bl
Y2lmaWMgcHJvZ3JhbXMmIzgyMjE7IG9yIHByb3ZpZGUgZnVydGhlciBkZXRhaWwgYWJvdXQgY3V0
cyB0byBwcm9ncmFtcyB0aGF0IHdlbnQgdW5tZW50aW9uZWQgaW4gbGFzdCB3ZWVrJiM4MjE3O3Mg
c3VtbWFyeSBidWRnZXQsIHdoaWNoIGdsb3NzZWQgb3ZlciBtYW55IG9mIHRoZSBtb3N0IHBvbGl0
aWNhbGx5IGRpZmZpY3VsdCBkZXRhaWxzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgaXMgY3JpdGljYWxseSBp
bXBvcnRhbnQgdGhhdCB5b3Ugbm90IG1ha2UgY29tbWl0bWVudHMgYWJvdXQgc3BlY2lmaWMgcHJv
Z3JhbXMgaWYgdGhleSBhcmUgbm90IGV4cHJlc3NseSBtZW50aW9uZWQgaW4gdGhlIGJ1ZGdldCwm
IzgyMjE7IE11bHZhbmV5IHdyb3RlIGluIHRoZSBtZW1vLiAmIzgyMjA7U2ltaWxhcmx5LCB5b3Ug
c2hvdWxkIG5vdCBhZGRyZXNzIGFjY291bnQtbGV2ZWwgZGV0YWlscy4gQ29tbWVudHMgb2Ygc3Vj
aCBzcGVjaWZpY3MgbmVlZCB0byB3YWl0IHVudGlsIHRoZSByZWxlYXNlIG9mIHRoZSBmdWxsIGJ1
ZGdldC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFscmVhZHksIEhvdXNlIGhlYXJpbmdzIGZlYXR1cmluZyBFZHVj
YXRpb24gU2VjcmV0YXJ5IEJldHN5IERlVm9zIGFuZCB0b3AgTmF0aW9uYWwgSW5zdGl0dXRlcyBv
ZiBIZWFsdGggb2ZmaWNpYWxzIGhhdmUgYmVlbiBwb3N0cG9uZWQsIGxlYWRpbmcgRGVtb2NyYXRz
IHRvIGNoYXJnZSB0aGF0IHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBoYXMgaXNzdWVkIGEgZ2FnIG9yZGVyIHRv
IGF2b2lkIG5lZ2F0aXZlIHB1YmxpY2l0eSBhYm91dCB0aGUgYnVkZ2V0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7
U2luY2UgbGFzdCBUaHVyc2RheSwgd2hlbiBQcmVzaWRlbnQgVHJ1bXAgcHJvcG9zZWQgc3RhZ2dl
cmluZyBjdXRzIHRvIGRvbWVzdGljIHNlcnZpY2VzIGFuZCBpbnZlc3RtZW50cywgdGhlIGFkbWlu
aXN0cmF0aW9uIGhhcyBwdWxsZWQgdGhlIHBsdWcgb24gc2NoZWR1bGVkIEFwcHJvcHJpYXRpb25z
IGhlYXJpbmdzIG9uIHRoZSBOSUggYW5kIHRoZSBEZXBhcnRtZW50IG9mIEVkdWNhdGlvbiwmIzgy
MjE7IHNhaWQgdG9wIEhvdXNlIEFwcHJvcHJpYXRpb25zIENvbW1pdHRlZSBEZW1vY3JhdCBOaXRh
IExvd2V5IG9mIE5ldyBZb3JrLiAmIzgyMjA7VGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGNsZWFybHkgbGFj
a3MgdGhlIGFiaWxpdHkgdG8gZGVmZW5kIHRoZXNlIHVuanVzdGlmaWFibGUgcHJvcG9zYWxzLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBidWRnZXQgbGFuZGVkIHdpdGggYSB0aHVkIG9uIENh
cGl0b2wgSGlsbCwgd2l0aCBldmVuIHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiYjODIxNztzIHN0YXVuY2hl
c3QgYWxsaWVzIGxpbmluZyB1cCBhZ2FpbnN0IGN1dHMgdG8gcHJvZ3JhbXMgbGlrZSBmb3JlaWdu
IGFpZCwgYWZ0ZXItc2Nob29sIHByb2dyYW1zLCBhbmQgYWdyaWN1bHR1cmUgYW5kIGVkdWNhdGlv
bi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0FtZXJpY2EgYmVpbmcgYSBmb3JjZSBpcyBhIGxvdCBtb3JlIHRoYW4g
YnVpbGRpbmcgdXAgdGhlIERlZmVuc2UgRGVwYXJ0bWVudC4gRGlwbG9tYWN5IGlzIGltcG9ydGFu
dCwgZXh0cmVtZWx5IGltcG9ydGFudCwgYW5kIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgdGhlc2UgcmVk
dWN0aW9ucyBhdCB0aGUgU3RhdGUgRGVwYXJ0bWVudCBhcmUgYXBwcm9wcmlhdGUsJiM4MjIxOyBz
YWlkIFNlbmF0ZSBNYWpvcml0eSBMZWFkZXIgTWl0Y2ggTWNDb25uZWxsLCBSLUt5Liwgb24gVHVl
c2RheSBpbiBhbiBpbnRlcnZpZXcgd2l0aCBUaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcy48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1RoZXJlIGFyZSB0aGluZ3Mgb24gdGhlIGRvbWVzdGljIHNpZGUgdGhhdCBhcmUgZXh0cmVt
ZWx5IGltcG9ydGFudCwmIzgyMjE7IE1jQ29ubmVsbCBhZGRlZCwgc2F5aW5nIGhlJiM4MjE3O2xs
IGRlZmVuZCB0aGUgTklIIGFuZCBzdGF2ZSBvZmYgYSBwbGFuIHRvIGVsaW1pbmF0ZSBmdW5kaW5n
IGZvciB0aGUgQXBwYWxhY2hpYW4gUmVnaW9uYWwgQ29tbWlzc2lvbiwgd2hpY2ggZnVuZHMgZWNv
bm9taWMgZGV2ZWxvcG1lbnQgcHJvamVjdHMgaW4gaGlzIHN0YXRlLjwvcD48cD5NdWx2YW5leSBh
bHNvIHNhaWQgdGhhdCBvbmx5IENhYmluZXQgb3IgYWdlbmN5IGhlYWRzIHNob3VsZCB0ZXN0aWZ5
IGJlZm9yZSBDb25ncmVzcy4gVGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uJiM4MjE3O3MgY29tcGxldGUgYnVk
Z2V0IHJlcXVlc3QgaXMgc2xhdGVkIGZvciByZWxlYXNlIGluIG1pZC1NYXksIGZhciBsYXRlciB0
aGFuIGlzIHR5cGljYWwgZXZlbiBpbiBhIHByZXNpZGVudGlhbCB0cmFuc2l0aW9uIHllYXIuPC9w
PjxwPlNlY3JldGFyeSBvZiBEZWZlbnNlIEphbWVzIE1hdHRpcyBpcyB0ZXN0aWZ5aW5nIG9uIFdl
ZG5lc2RheSBiZWZvcmUgdGhlIFNlbmF0ZSBBcHByb3ByaWF0aW9ucyBDb21taXR0ZWUgaW4gYSBk
ZWZlbnNlIHBhbmVsIGhlYXJpbmcgZm9jdXNpbmcgb24gJiM4MjIwO3RoZSBidWRnZXQgYW5kIHJl
YWRpbmVzcyBvZiB0aGUgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBEZWZlbnNlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VW5kZXIg
TXVsdmFuZXkmIzgyMTc7cyBlZGljdCwgTWF0dGlzIGlzIHN1cHBvc2VkIHRvIHRlc3RpZnkgYWJv
dXQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBkZXRhaWxlZCBzdWJtaXNzaW9uIGZvciBhbiBpbW1lZGlhdGUgJDE4
IGJpbGxpb24gUGVudGFnb24gYnVkZ2V0IGhpa2UgYnV0IHNheSBub3RoaW5nIGFib3V0IHRoZSAk
NjAzIGJpbGxpb24gbWlsaXRhcnkgYnVkZ2V0IGZvciB0aGUgYnVkZ2V0IHllYXIgc3RhcnRpbmcg
aW4gT2N0b2JlciBiZXlvbmQgYSB0d28tcGFnZSBzdW1tYXJ5IGlzc3VlZCBsYXN0IHdlZWsuPC9w
PjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5UaGUgc3RvcnkgaGFzIGJlZW4gY29ycmVj
dGVkIHRvIGZpeCBNYXR0aXMmIzgyMTc7IHRpdGxlLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIx
Mjs8L3A+PHA+VGhpcyBzdG9yeSBoYXMgYmVlbiBjb3JyZWN0ZWQgdG8gc2hvdyBNYXR0aXMgaXMg
ZGVmZW5zZSBzZWNyZXRhcnksIG5vdCBzZWNyZXRhcnkgb2Ygc3RhdGUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.