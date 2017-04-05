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White House talks progress on long-shot health bill revival

By Alan Fram
Associated Press

Published: April 5, 2017 - 09:59 AM | Updated: April 5, 2017 - 12:42 PM
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The Capitol is seen at sunrise in Washington, Wednesday, April 5, 2017. The Trump administration and Republican lawmakers plan to continue their uphill effort to exhume the House GOP's health care bill, but remain adrift and divided over how to reshape it to attract enough votes to muscle it through the chamber. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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