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White House tries to regroup, but Trump isn’t helping

By Julie Pace and Catherine Lucey
Associated Press

Published: June 6, 2017 - 11:22 AM
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President Donald Trump speaks in the East Room at the White House in Washington, Monday, June 5, 2017. Trump is making the case for privatizing the nation's air traffic control system. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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