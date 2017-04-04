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White House woos GOP lawmakers with revised health care bill

By Alan Fram
Associated Press

Published: April 4, 2017 - 11:09 AM | Updated: April 4, 2017 - 11:42 AM
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In this Saturday, April 1, 2017, photo, Vice President Mike Pence speaks at DynaLab, Inc. in Reynoldsburg, Ohio. Pence and a few other White House officials made a new offer to conservative House Republicans late Monday on the GOP's failed health care bill, hoping to resuscitate a measure that crashed spectacularly less than two weeks ago. (AP Photo/John Minchillo)


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