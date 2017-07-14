All CATEGORIES
☰ Menu

White-knuckle handshake giving way to Trump, Macron bromance

By Lori Hinnant And Vivian Salama
Associated Press

Published: July 14, 2017 - 10:20 AM | Updated: July 14, 2017 - 12:41 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

French President Emmanuel Macron, left, shakes hands with U.S President Donald Trump as First Lady Melania Trump looks on after the Bastille Day military parade on the Champs Elysees avenue in Paris Friday, July 14, 2017. France's annual Bastille Day parade turned into an event high on American patriotism this year, marked by a warm embrace between President Donald Trump and his French counterpart. (Christophe Archambault, Pool via AP)


MORE IN NEWS

firestone14cut_1 Mark Duncan - AP
Firestone Country Club to name bridge on famous 16th hole ‘Arnold Palmer Bridge’

Arnold Palmer and Firestone Country Club will forever be linked.

skull14cut_02
Authorities to release facial TEST of skull found last year on Akron sidewalk
skull15cut_01
Reconstructed face put on mystery skull found on Akron sidewalk in 2012 - 1:08 PM
stow14cut_01
Stow wants to rewrite ordinances to retrieve stolen property
blackmale14_harper
Actors Hill Harper and Lamman Rucker to speak at Black Male Summit at University of Akron

MOST POPULAR