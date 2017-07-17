All CATEGORIES
☰ Menu

Russia probe

Whose side are you on? Separate lawyers defend Trump, aides

By Julie Pace  and Julie Bykowicz
Associated Press

Published: July 17, 2017 - 05:01 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this June 2017 file photo, senior adviser to President Donald Trump Jared Kushner (right) and Ivanka Trump, the daughter of President Donald Trump, sit in the front row in East Room of the White House in Washington. Donald Trumps eldest son, son-in-law and then-campaign chairman met with a Russian lawyer shortly after Trump won the Republican nomination, in what appears to be the earliest known private meeting between key aides to the president and a Russian. Representatives of Donald Trump Jr. and Jared Kushner confirmed the June 2016 meeting to The Associated Press after The New York Times reported Saturday on the gathering of the men and Russian lawyer Natalia Veselnitskaya at Trump Tower. (AP Photo/Carolyn Kaster, File)


MORE IN NEWS

taylor18_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Attorneys for 19-year-old Akron man on trial for murder say someone else shot his friend; prosecutors say he did

As Javon Knaff rode in an ambulance after being shot three times last May, emergency personnel asked who shot him.

derby18cut_01
Parade and opening ceremonies kick off All-American Soap Box Derby race week
jobs18_02
Program gives summer work to kids with disabilities; city of Stow among the employers
Congress_Health_Care_78105.jpg-edd60_00
Trump blasts Congress over failure of GOP health care bill, repeal-only pitch by McConnell in jeopardy also - 9:21 AM
Congress_Health_Care_65416.jpg-ec5fe_00~1
Senate Majority Leader Mitch McConnell moving on to repeal of Obama law - 10:53 AM

MOST POPULAR