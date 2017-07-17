Whose side are you on? Separate lawyers defend Trump, aides

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogQXMgdGhlIGdvdmVybm1lbnQmIzgyMTc7cyBSdXNzaWEgaW52ZXN0aWdh
dGlvbnMgaGVhdCB1cCwgYSBncm93aW5nIGNhc3Qgb2YgbGF3eWVycyBpcyBzaWduaW5nIHVwIHRv
IGRlZmVuZCBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wIGFuZCBoaXMgYXNzb2NpYXRlcy4gQnV0IHRo
ZSBpbnRlcmVzdHMgb2YgdGhvc2UgbGF3eWVycyAmIzgyMTI7IGFuZCB0aGVpciBjbGllbnRzICYj
ODIxMjsgZG9uJiM4MjE3O3QgYWx3YXlzIGFsaWduLCBhZGRpbmcgYSBuZXcgbGF5ZXIgb2YgZHJh
bWEgYW5kIHN1c3BpY2lvbiBpbiBhIFdoaXRlIEhvdXNlIGFscmVhZHkgcmlmZSB3aXRoIGludGVy
bmFsIHJpdmFscmllcy48L3A+PHA+VHJ1bXAgaGltc2VsZiBoYXMgYm90aCBhbiBvdXRzaWRlIGxl
Z2FsIHRlYW0gYW5kIGEgbmV3IGluLWhvdXNlIHNwZWNpYWwgY291bnNlbCwgVHkgQ29iYiwgZm9y
IFJ1c3NpYS1yZWxhdGVkIG1hdHRlcnMuIFdoaXRlIEhvdXNlIHNlbmlvciBhZHZpc2VyIEphcmVk
IEt1c2huZXIsIHdobyBpcyBhbHNvIFRydW1wJiM4MjE3O3Mgc29uLWluLWxhdywgaGFzIGEgcGFp
ciBvZiBoaWdoLXBvd2VyZWQgYXR0b3JuZXlzIHdvcmtpbmcgZm9yIGhpbS4gVGhlIHByZXNpZGVu
dCYjODIxNztzIHNvbiwgRG9uYWxkIFRydW1wIEpyLiwgcmVjZW50bHkgaGlyZWQgaGlzIG93biBs
YXd5ZXIuIEFuZCBmb3JtZXIgY2FtcGFpZ24gYWlkZXMgd2hvIGV4cGVjdCB0byBiZSBjYXVnaHQg
dXAgaW4gdGhlIGV4cGFuZGluZyBwcm9iZXMgYXJlIGFsc28gc2hvcHBpbmcgZm9yIHJlcHJlc2Vu
dGF0aW9uICYjODIxMjsgYW5kIGRlYWxpbmcgd2l0aCBzdGlja2VyLXNob2NrIG92ZXIgdGhlIHBy
aWNlIHRhZ3MuPC9wPjxwPlRoZSByZXN1bHQgaXMgYSBjcm93ZGVkIGdyb3VwIG9mIGhpZ2gtcHJp
Y2VkIGF0dG9ybmV5cyBiZW50IG9uIGRlZmVuZGluZyB0aGVpciBvd24gY2xpZW50cywgZXZlbiBp
ZiBpdCBtZWFucyBlbGJvd2luZyB0aG9zZSBjbGllbnRzJiM4MjE3OyBjb2xsZWFndWVzLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7QW55IG9uZSBvZiB0aG9zZSBpbmRpdmlkdWFscyBjYW4gYW50aWNpcGF0ZSB0aGF0
IHRoZXkgd2lsbCBiZSBpbiBhIHBvc2l0aW9uIHRvIHByb3ZpZGUgaW5mb3JtYXRpb24gYWR2ZXJz
ZSB0byBhbnkgb2YgdGhlIG90aGVyIGluZGl2aWR1YWxzLCYjODIyMTsgc2FpZCBTdGVwaGVuIEdp
bGxlcnMsIGEgTmV3IFlvcmsgVW5pdmVyc2l0eSBsYXcgcHJvZmVzc29yIGFuZCBsZWdhbCBldGhp
Y3MgZXhwZXJ0LiAmIzgyMjA7VGhleSBoYXZlIHRvIGhhdmUgdGhlaXIgb3duIGxhd3llci4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPlRoZSBkaXZlcmdpbmcgaW50ZXJlc3RzIGJlZ2FuIHRvIGVtZXJnZSBtb3JlIGNs
ZWFybHkgZHVyaW5nIGxhc3Qgd2VlayYjODIxNztzIGZhbGxvdXQgb3ZlciBhIEp1bmUgMjAxNiBt
ZWV0aW5nIHdpdGggYSBSdXNzaWFuIGF0dG9ybmV5IHRoYXQgYm90aCB0aGUgcHJlc2lkZW50JiM4
MjE3O3Mgc29uIGFuZCBoaXMgc29uLWluLWxhdyBhdHRlbmRlZCBkdXJpbmcgdGhlIGhlYXQgb2Yg
dGhlIHByZXNpZGVudGlhbCBjYW1wYWlnbi4gTGVnYWwgdGVhbXMgZm9yIHRoZSBwcmVzaWRlbnQs
IFRydW1wIEpyLiBhbmQgS3VzaG5lciBhbGwgZGlzY3Vzc2VkIHRoZSBtYXR0ZXIgYmVmb3JlIHRo
ZSBtZWV0aW5nIHdhcyBmaXJzdCByZXBvcnRlZCBieSB0aGUgTmV3IFlvcmsgVGltZXMuIEJ1dCB0
aGUgbGF3eWVycyBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBhZ3JlZSBvbiBhIHNpbmdsZSwgcHVibGljIGV4cGxh
bmF0aW9uIGZvciB0aGUgbWVldGluZyBhbmQgdWx0aW1hdGVseSBzZXR0bGVkIG9uIGEgc3RhdGVt
ZW50IHRoYXQgaGFkIHRvIGJlIHJlcGVhdGVkbHkgYW1lbmRlZCBhcyBuZXcgaW5mb3JtYXRpb24g
ZHJpcHBlZCBvdXQuIFRoZSBqb2Igb2YgY29vcmRpbmF0aW9uIHdhcyBlc3BlY2lhbGx5IGNoYWxs
ZW5naW5nIGJlY2F1c2UgdGhlIGxhd3llcnMgY291bGRuJiM4MjE3O3QgYWx3YXlzIHNwZWFrIGZy
ZWVseSBhYm91dCB3aGF0IHRoZXkga25ldywgb3V0IG9mIGNvbmNlcm4gZm9yIGF0dG9ybmV5LWNs
aWVudCBwcml2aWxlZ2UsIGFjY29yZGluZyB0byBwZW9wbGUgd2l0aCBrbm93bGVkZ2Ugb2YgdGhl
IGRpc2N1c3Npb25zLjwvcD48cD5XaXRoIGVhY2ggbmV3IGRpc2Nsb3N1cmUgdGhhdCBmb2xsb3dl
ZCwgdGhlIGxhd3llcnMgdHdlYWtlZCB0aGVpciBwdWJsaWMgc3RhdGVtZW50cyAmIzgyMTI7IGFu
ZCBhbnhpb3VzbHkgc3BlY3VsYXRlZCBvdmVyIHdobyBpbiB0aGUgZ3JvdXAgd2FzIGRpc2Nsb3Np
bmcgdGhlIGRhbWFnaW5nIGluZm9ybWF0aW9uIHRvIHRoZSBtZWRpYS48L3A+PHA+UGVvcGxlIHdp
dGgga25vd2xlZGdlIG9mIHRoZSBsZWdhbCB3cmFuZ2xpbmcgaW5zaXN0ZWQgb24gYW5vbnltaXR5
IGJlY2F1c2UgdGhleSB3ZXJlIG5vdCBhdXRob3JpemVkIHRvIGRpc2N1c3MgdGhlIG1hdHRlciBw
dWJsaWNseS48L3A+PHA+SW4gVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBpbm5lciBjaXJjbGUsIGEgZ3JvdXAgbG9u
ZyBzcGxpdCBpbnRvIGZhY3Rpb25zLCB0aGUgcG90ZW50aWFsIGZvciBmdWVsaW5nIG90aGVyIG9m
ZmljaWFscyYjODIxNzsgbGVnYWwgZGlmZmljdWx0aWVzIGNvdWxkIGJlIGhpZ2guPC9wPjxwPkl0
JiM4MjE3O3MgYWxsIGdvaW5nIHRvIGdldCBldmVuIG1vcmUgY29tcGxpY2F0ZWQgYXMgYm90aCBK
dXN0aWNlIERlcGFydG1lbnQgc3BlY2lhbCBjb3Vuc2VsIFJvYmVydCBNdWVsbGVyJiM4MjE3O3Mg
aW52ZXN0aWdhdGlvbiBhbmQgdGhyZWUgc2VwYXJhdGUgY29uZ3Jlc3Npb25hbCBwcm9iZXMgZ2F0
aGVyIHN0ZWFtLiBLdXNobmVyIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIHRhbGsgdG8gdGhlIFNlbmF0ZSBpbnRl
bGxpZ2VuY2UgY29tbWl0dGVlIHNvb24sIGFuZCBKdWRpY2lhcnkgQ2hhaXJtYW4gQ2h1Y2sgR3Jh
c3NsZXkgd2FudHMgdG8gc3VtbW9uIFRydW1wIEpyLiBmb3IgdGVzdGltb255LjwvcD48cD5PbiBN
b25kYXksIHRocmVlIFNlbmF0ZSBEZW1vY3JhdHMgY2FsbGVkIG9uIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSB0
byByZXZpZXcgYW5kIHBvc3NpYmx5IHJldm9rZSBLdXNobmVyJiM4MjE3O3Mgc2VjdXJpdHkgY2xl
YXJhbmNlLiA8L3A+PHA+RGVtb2NyYXRpYyBTZW5zLiBSaWNoYXJkIEJsdW1lbnRoYWwgb2YgQ29u
bmVjdGljdXQsIEFsIEZyYW5rZW4gb2YgTWlubmVzb3RhIGFuZCBNYXppZSBIaXJvbm8gb2YgSGF3
YWlpIHNhaWQgaW4gYSBsZXR0ZXIgdG8gdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIHRoYXQgZ2l2ZW4gdGhlIG1l
ZXRpbmcgd2l0aCB0aGUgUnVzc2lhbiBjb250YWN0cywgS3VzaG5lciYjODIxNztzIHRvcCBhY2Nl
c3MgJiM4MjIwO21heSBwb3NlIGEgZGFuZ2VyIHRvIHRoaXMgY291bnRyeS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PlRoZSBwcmVzaWRlbnQgYW5kIGhpcyBzb24gaGF2ZSBib3RoIHRyaWVkIHRvIGRvd25wbGF5IGxh
c3QgeWVhciYjODIxNztzIG1lZXRpbmcgd2l0aCBSdXNzaWFuIGF0dG9ybmV5IE5hdGFsaWEgVmVz
ZWxuaXRza2F5YS48L3A+PHA+JiM4MjIwO01vc3QgcG9saXRpY2lhbnMgd291bGQgaGF2ZSBnb25l
IHRvIGEgbWVldGluZyBsaWtlIHRoZSBvbmUgRG9uIGpyIGF0dGVuZGVkIGluIG9yZGVyIHRvIGdl
dCBpbmZvIG9uIGFuIG9wcG9uZW50LiBUaGF0JiM4MjE3O3MgcG9saXRpY3MhLCYjODIyMTsgdGhl
IHByZXNpZGVudCB0d2VldGVkIE1vbmRheS48L3A+PHA+QnV0IGVtYWlscyBhYm91dCB0aGUgbWVl
dGluZyB0aGF0IHdlcmUgcmVsZWFzZWQgYnkgVHJ1bXAgSnIuIHJhdHRsZWQgc29tZSBXaGl0ZSBI
b3VzZSBhZHZpc2VycywgcGFydGljdWxhcmx5IGhpcyBlbnRodXNpYXN0aWMgcmVzcG9uc2UgdG8g
YmVpbmcgdG9sZCBkaXJlY3RseSB0aGF0IHRoZSBhdHRvcm5leSBoYWQgZGFtYWdpbmcgaW5mb3Jt
YXRpb24gYWJvdXQgRGVtb2NyYXQgSGlsbGFyeSBDbGludG9uIHRoYXQgd2FzIGJlaW5nIHByb3Zp
ZGVkIGJ5IHRoZSBSdXNzaWFuIGdvdmVybm1lbnQuPC9wPjxwPkxhc3Qgd2VlayYjODIxNztzIHJl
dmVsYXRpb25zIGhlbHBlZCBwcm9tcHQgdGhlIHByZXNpZGVudCB0byBib2xzdGVyIGhpcyBvd24g
bGVnYWwgZGVmZW5zZS4gSGUgaGlyZWQgQ29iYiwgYW4gZXhwZXJpZW5jZWQgd2hpdGUtY29sbGFy
IGF0dG9ybmV5LCB3aG8gaXMgc2xhdGVkIHRvIGpvaW4gdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIHN0YWZmIG9u
IEp1bHkgMzEsIGFjY29yZGluZyB0byBDb2JiJiM4MjE3O3MgbGF3IGZpcm0uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.