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Politics

Will Trump’s promised wall become taxpayer-funded fence?

By Erica Werner  and Jill Colvin
Associated Press

Published: January 6, 2017 - 01:04 PM
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In this April 15, 2016 photo, a Donald Trump supporter flexes his muscles with the words "Build The Wall" written on them as Trump speaks at a campaign rally in Plattsburgh, N.Y. Congressional Republicans and Donald Trump's transition team are exploring whether they can make good on Trump's promise of a wall on the U.S.-Mexico border without passing a new bill on the topic, officials said Thursday. (AP Photo/Elise Amendola)

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