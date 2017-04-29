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Trump: 100 days

With 100 days in office, Trump says he’s brought ‘profound change’ to Washington

By Laurie Kellman
Associated Press

Published: April 29, 2017 - 11:17 PM
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President Donald Trump greets members of the military as he arrives on Air Force One at Harrisburg International Airport in Middletown, Pa., Saturday. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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