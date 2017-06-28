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With 40 months to go, Trump holds re-election fundraiser

By Julie Bykowicz
Associated Press

Published: June 28, 2017 - 04:31 PM
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Pedestrians walk by the security fence in front of the Trump International Hotel in Washington, Wednesday, June 28, 2017. President Donald Trump will attend a fund raiser at the hotel this evening. (AP Photo/J. David Ake)


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