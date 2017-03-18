Young Americans: Most see Trump as illegitimate president

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogSmVybWFpbmUgQW5kZXJzb24ga2VlcHMgZ29pbmcgYmFjayB0byB0aGUg
c2FtZSBtZW1vcnkgb2YgRG9uYWxkIFRydW1wLCB0aGVuIGEgY2FuZGlkYXRlIGZvciBwcmVzaWRl
bnQgb2YgdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIHJlZmVycmluZyB0byBzb21lIE1leGljYW4gaW1taWdy
YW50cyBhcyByYXBpc3RzIGFuZCBtdXJkZXJlcnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3UgY2FuJiM4MjE3
O3QgYmUgc2F5aW5nIHRoYXQgW2lmXSB5b3UmIzgyMTc7cmUgdGhlIHByZXNpZGVudCwmIzgyMjE7
IHNhaWQgQW5kZXJzb24sIGEgMjEteWVhci1vbGQgc3R1ZGVudCBmcm9tIENvY29udXQgQ3JlZWss
IEZsYS48L3A+PHA+VGhhdCBUcnVtcCBpcyB1bmRlbmlhYmx5IHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyA0
NXRoIHByZXNpZGVudCBkb2VzbiYjODIxNzt0IHNpdCBlYXNpbHkgd2l0aCB5b3VuZyBBbWVyaWNh
bnMgbGlrZSBBbmRlcnNvbiB3aG8gYXJlIHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBpbmNyZWFzaW5nbHkg
ZGl2ZXJzZSBlbGVjdG9yYXRlIG9mIHRoZSBmdXR1cmUsIGFjY29yZGluZyB0byBhIG5ldyBwb2xs
LiBBIG1ham9yaXR5IG9mIHlvdW5nIGFkdWx0cyAmIzgyMTI7IDU3IHBlcmNlbnQgJiM4MjEyOyAg
c2VlIFRydW1wJiM4MjE3O3MgcHJlc2lkZW5jeSBhcyBpbGxlZ2l0aW1hdGUsIGluY2x1ZGluZyBh
Ym91dCB0aHJlZS1xdWFydGVycyBvZiBibGFja3MgYW5kIGxhcmdlIG1ham9yaXRpZXMgb2YgTGF0
aW5vcyBhbmQgQXNpYW5zLCB0aGUgR2VuRm9yd2FyZCBwb2xsIGZvdW5kLjwvcD48cD5HZW5Gb3J3
YXJkIGlzIGEgcG9sbCBvZiBhZHVsdHMgYWdlIDE4IHRvIDMwIGNvbmR1Y3RlZCBieSB0aGUgQmxh
Y2sgWW91dGggUHJvamVjdCBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBDaGljYWdvIHdpdGggdGhlIEFz
c29jaWF0ZWQgUHJlc3MtTk9SQyBDZW50ZXIgZm9yIFB1YmxpYyBBZmZhaXJzIFJlc2VhcmNoLjwv
cD48cD5BIHNsaW0gbWFqb3JpdHkgb2YgeW91bmcgd2hpdGVzIGluIHRoZSBwb2xsLCA1MyBwZXJj
ZW50LCBjb25zaWRlciBUcnVtcCBhIGxlZ2l0aW1hdGUgcHJlc2lkZW50LCBidXQgZXZlbiBhbW9u
ZyB0aGF0IGdyb3VwIDU1IHBlcmNlbnQgZGlzYXBwcm92ZSBvZiB0aGUgam9iIGhlJiM4MjE3O3Mg
ZG9pbmcsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgc3VydmV5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztz
IHdobyB3ZSB2b3RlZCBmb3IuIEFuZCBvYnZpb3VzbHkgQW1lcmljYSB3YW50ZWQgaGltIG1vcmUg
dGhhbiBIaWxsYXJ5IENsaW50b24sJiM4MjIxOyBzYWlkIFJlYmVjY2EgR2FsbGFyZG8sIGEgMzAt
eWVhci1vbGQgbnVyc2luZyBzdHVkZW50IGZyb20gS2Fuc2FzIENpdHksIE1vLiwgd2hvIHZvdGVk
IGZvciBUcnVtcC48L3A+PHA+T3ZlcmFsbCwganVzdCAyMiBwZXJjZW50IG9mIHlvdW5nIGFkdWx0
cyBhcHByb3ZlIG9mIHRoZSBqb2IgaGUgaXMgZG9pbmcgYXMgcHJlc2lkZW50LCB3aGlsZSA2MiBw
ZXJjZW50IGRpc2FwcHJvdmUuPC9wPjxwPk1lZ2FuIERlc3JvY2hlcnMsIGEgMjEteWVhci1vbGQg
c3R1ZGVudCBmcm9tIExhbnNpbmcsIE1pY2guLCBzYWlkIGhlciBzZW5zZSBvZiBUcnVtcCYjODIx
NztzIGlsbGVnaXRpbWFjeSBpcyBtb3JlIGFib3V0IHdoeSBoZSB3YXMgZWxlY3RlZC48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0kganVzdCB0aGluayBpdCB3YXMga2luZCBvZiBhIHNpdHVhdGlvbiB3aGVyZSBoZSB3
YXMgdm90ZWQgaW4gYmFzZWQgb24gaGlzIGNlbGVicml0eSBzdGF0dXMgdmVyc3VzIGhpcyBldGhp
Y3MsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIHBvbGwgcGFydGljaXBhbnRzIHNhaWQgaW4g
aW50ZXJ2aWV3cyB0aGF0IHRoZXkgZG9uJiM4MjE3O3QgbmVjZXNzYXJpbHkgdm90ZSBmb3Igb25l
IHBhcnR5JiM4MjE3O3MgY2FuZGlkYXRlcyBvdmVyIGFub3RoZXImIzgyMTc7cywgYSBwcm9taW5l
bnQgdGVuZGVuY3kgYW1vbmcgeW91bmcgQW1lcmljYW5zLCBleHBlcnRzIHNheS4gPC9wPjxwPkp1
c3QgYSBxdWFydGVyIG9mIHlvdW5nIEFtZXJpY2FucyBoYXZlIGEgZmF2b3JhYmxlIHZpZXcgb2Yg
dGhlIFJlcHVibGljYW4gUGFydHksIGFuZCA2IGluIDEwIGhhdmUgYW4gdW5mYXZvcmFibGUgdmll
dy4gTWFqb3JpdGllcyBvZiB5b3VuZyBwZW9wbGUgYWNyb3NzIHJhY2lhbCBhbmQgZXRobmljIGxp
bmVzIGhvbGQgbmVnYXRpdmUgdmlld3Mgb2YgdGhlIEdPUC48L3A+PHA+VGhlIERlbW9jcmF0aWMg
UGFydHkgcGVyZm9ybXMgYmV0dGVyLCBidXQgdmlld3MgYXJlbiYjODIxNzt0IG92ZXJ3aGVsbWlu
Z2x5IHBvc2l0aXZlLiBZb3VuZyBwZW9wbGUgYXJlIG1vcmUgbGlrZWx5IHRvIGhhdmUgYSBmYXZv
cmFibGUgdGhhbiBhbiB1bmZhdm9yYWJsZSB2aWV3IG9mIHRoZSBEZW1vY3JhdGljIFBhcnR5IGJ5
IGEgNDcgcGVyY2VudCB0byAzNiBwZXJjZW50IG1hcmdpbi4gQnV0IGp1c3QgMTQgcGVyY2VudCBz
YXkgdGhleSBoYXZlIGEgc3Ryb25nbHkgZmF2b3JhYmxlIHZpZXcgb2YgdGhlIERlbW9jcmF0cy48
L3A+PHA+QXMgZm9yIFRydW1wLCA4IGluIDEwIHlvdW5nIHBlb3BsZSB0aGluayBoZSBpcyBkb2lu
ZyBwb29ybHkgaW4gdGVybXMgb2YgdGhlIHBvbGljaWVzIGhlJiM4MjE3O3MgcHV0IGZvcndhcmQg
YW5kIDcgaW4gMTAgaGF2ZSBuZWdhdGl2ZSB2aWV3cyBvZiBoaXMgcHJlc2lkZW50aWFsIGRlbWVh
bm9yLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBkbyBub3QgbGlrZSBoaW0gYXMgYSBwZXJzb24sJiM4MjIxOyBz
YWlkIEdhbGxhcmRvIG9mIFRydW1wLiBTaGUgbm9uZXRoZWxlc3Mgdm90ZWQgZm9yIFRydW1wIGJl
Y2F1c2Ugc2hlIGRpZG4mIzgyMTc7dCB0cnVzdCBDbGludG9uLiAmIzgyMjA7SSBmZWx0IGxpa2Ug
dGhlcmUgd2FzbiYjODIxNzt0IG11Y2ggY2hvaWNlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHBvbGwmIzgy
MTc7cyBtYXJnaW4gb2YgZXJyb3IgaXMgcGx1cyBvciBtaW51cyA0IHBlcmNlbnRhZ2UgcG9pbnRz
LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.