37th Ohio House District race: Kristina Daley Roegner, Casey Weinstein

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3RhdGUgUmVwLiBLcmlzdGluYSBEYWxleSBSb2VnbmVyLCBSZXB1YmxpY2FuIGluY3VtYmVu
dDwvcD48cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8va3Jpc3RpbmFkYWxleXJvZWduZXIuY29tLyI+a3Jpc3Rp
bmFkYWxleXJvZWduZXIuY29tPC9hPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkFnZTwvc3Ryb25nPjogNDc8L3A+
PHA+PHN0cm9uZz5Gcm9tPC9zdHJvbmc+OiBIdWRzb248L3A+PHA+PHN0cm9uZz5FeHBlcmllbmNl
PC9zdHJvbmc+OiBTdGF0ZSBSZXByZXNlbnRhdGl2ZSAoMjAxMS1wcmVzZW50KTsgSHVkc29uIENp
dHkgQ291bmNpbCAoMjAwNS0yMDEwKTsgV2VzdGluZ2hvdXNlIChFbmdpbmVlcik7IE1jS2luc2V5
ICZhbXA7IENvLiAoTWFuYWdlbWVudCBDb25zdWx0YW50KS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5FZHVjYXRp
b248L3N0cm9uZz46IEIuUy5NLkUuIE1lY2hhbmljYWwgRW5naW5lZXJpbmcgVHVmdHMgVW5pdmVy
c2l0eTsgTS5CLkEuIFdoYXJ0b24gU2Nob29sIG9mIEJ1c2luZXNzPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RmFt
aWx5PC9zdHJvbmc+OiBNYXJyaWVkOyB0aHJlZSBjaGlsZHJlbi48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5RMTog
V2h5IHNob3VsZCBPaGlvYW5zIHN1cHBvcnQgeW91ciBjYW5kaWRhY3k/ICgxMDAgd29yZHMpPC9z
dHJvbmc+PC9wPjxwPk15IGVkdWNhdGlvbmFsIGFuZCBwcm9mZXNzaW9uYWwgYmFja2dyb3VuZCwg
Y29tYmluZWQgd2l0aCBteSBleHRlbnNpdmUgZXhwZXJpZW5jZSBpbiBlbGVjdGVkIG9mZmljZSwg
aGF2ZSBtYWRlIG1lIGEgdmVyeSBlZmZlY3RpdmUgbGVnaXNsYXRvci4gSSBhbSBoYXJkLXdvcmtp
bmcsIGhvbmVzdCBhbmQgZ3JvdW5kZWQgaW4gY29uc2VydmF0aXZlIHZhbHVlcy4gSSBiZWxpZXZl
IGluIGEgYnJpZ2h0IGZ1dHVyZSBmb3Igb3VyIEJ1Y2tleWUgU3RhdGUgYW5kIGFtIHByb3VkIG9m
IHRoZSByZXN1bHRzIHdlIGhhdmUgc2VlbiBzaW5jZSBmaXJzdCBlbGVjdGVkIGluIDIwMTAuIEkg
aGF2ZSBsZWQgb3VyIHN0YXRlIG9uIG1hbnkgaW1wb3J0YW50IGlzc3VlcyBpbmNsdWRpbmcgcmVn
dWxhdG9yeSByZWZvcm0gd2l0aCB0aGUgQ29tbW9uIFNlbnNlIEluaXRpYXRpdmUgYW5kIHJlY2Vu
dGx5IHdpdGggY2hhcnRlciBzY2hvb2wgcmVmb3JtIChILkIuIDIpIGFuZCBhbSBwcm91ZCB0byBi
ZSBlbmRvcnNlZCBieSB0aGUgQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwuIFBsZWFzZSB2aXNpdCBteSB3
ZWJzaXRlIGF0IGtyaXN0aW5hZGFsZXlyb2VnbmVyLmNvbSB0byBsZWFybiBtb3JlPC9wPjxwPjxz
dHJvbmc+UTI6IFRoZXJlIGlzIGRlZXAgcG9sYXJpemF0aW9uIGluIGdvdmVybm1lbnQgYW5kIHRo
ZSBwdWJsaWMuIEhvdyB3b3VsZCB5b3UgdXNlIGVsZWN0ZWQgb2ZmaWNlIHRvIGJyaWRnZSByYWNp
YWwgYW5kIHBhcnRpc2FuIGRpdmlkZXM/ICgxMDAgd29yZHMpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPldvcmtp
bmcgYWNyb3NzIHRoZSBhaXNsZSBpcyBhIHBsZWFzdXJlLiBJIGVuam95IGZpbmRpbmcgYXJlYXMg
d2hlcmUgd2UgY2FuIGFncmVlIG9uIHdheXMgdG8gYWR2YW5jZSBPaGlvIGFuZCB0aGVuIHdvcmtp
bmcgdG9nZXRoZXIgdG8gbWFrZSB0aGUgcG9zaXRpdmUgY2hhbmdlIGhhcHBlbi4gSSBoYXZlIHN1
Y2Nlc3NmdWxseSBzcG9uc29yZWQgYmlsbHMgbCB3aXRoIG15IGRlbW9jcmF0aWMgY29sbGVhZ3Vl
cyBldmVyeSB0ZXJtIEkmIzgyMTc7dmUgYmVlbiBpbiBvZmZpY2UsIHJhbmdpbmcgaW4gdG9waWNz
IGZyb20gc3BlY2lmaWMgcmVndWxhdG9yeSByZWZvcm1zIHRvIHNjaG9vbCBzYWZldHkuIEl0IGlz
IGhlbHBmdWwgdG8gdmlzaXQgZGlzdHJpY3RzIG90aGVyIHRoYW4geW91ciBvd24gdG8gYXBwcmVj
aWF0ZSB0aGUgdW5pcXVlIGNoYWxsZW5nZXMgYW5kIGNpcmN1bXN0YW5jZXMgdGhhdCBzaGFwZSB0
aGUgZGlmZmVyaW5nIGFwcHJvYWNoZXMgdG8gZ292ZXJuYW5jZS4gTm8gbWF0dGVyIG9uIHdoaWNo
IHNpZGUgb2YgdGhlIGFpc2xlIGEgcGVyc29uIHNpdHM7IHdlIGFsbCBsb3ZlIE9oaW8uPC9wPjxw
PjxzdHJvbmc+UTM6IFdoYXQgaXMgT2hpbyYjODIxNztzIG1vc3QgcHJlc3NpbmcgcHJvYmxlbSBh
bmQgd2hhdCB3b3VsZCB5b3UgZG8sIGlmIGVsZWN0ZWQsIHRvIGZpeCBpdD8gKDIwMCB3b3Jkcyk8
L3N0cm9uZz48L3A+PHA+U2luY2UgZWxlY3RlZCBpbiAyMDEwLCB0b2dldGhlciB3ZSBoYXZlIHR1
cm5lZCBPaGlvIGFyb3VuZC4gV2UgaGF2ZSBtYWRlIGdyZWF0IHN0cmlkZXMgb24gYm90aCBvdXIg
ZWNvbm9teSBhbmQgZWR1Y2F0aW9uOyB0d28gaXNzdWVzIHRoYXQgYXJlIGltcG9ydGFudCB0byBh
bGwgb2YgdXMuPC9wPjxwPkNyZWF0aW5nIGFuIGVudmlyb25tZW50IHRoYXQgaXMgaW52aXRpbmcg
dG8gYnVzaW5lc3MsIHRoZSBwcml2YXRlIHNlY3RvciBoYXMgYWRkZWQgb3ZlciA0NTAsMDAwIG5l
dyBqb2JzICh1bmVtcGxveW1lbnQgaW4gT2hpbyBoYXMgZHJvcHBlZCBmcm9tIDkuMSBwZXJjZW50
IHRvIDQuNyBwZXJjZW50KSBCZWluZyBmaXNjYWxseSByZXNwb25zaWJsZSwgd2UgaGF2ZSBzdGFi
aWxpemVkIHRoZSBidWRnZXQsIHJlc3RvcmVkIE9oaW8mIzgyMTc7cyByYWlueSBkYXkgZnVuZCAo
ZnJvbSA4OSBjZW50cyB0byBvdmVyICQyIGJpbGxpb24pIGFuZCBhcyBhIHJlc3VsdCBoYXZlIHNl
ZW4gT2hpbyYjODIxNztzIGNyZWRpdCByYXRpbmcgdXBncmFkZWQuIFdlIGhhdmUgYWxzbyB3b3Jr
ZWQgdG8gZW5zdXJlIHRoYXQgRVZFUlkgc3R1ZGVudCBpbiBPaGlvIHJlY2VpdmVzIGEgcXVhbGl0
eSBlZHVjYXRpb24uIEkgcGVyc29uYWxseSBsZWQgT2hpbyYjODIxNztzIGxhbmRtYXJrIGNoYXJ0
ZXIgc2Nob29sIHJlZm9ybSBiaWxsIHdpdGggSC5CLiAyLCB3aGljaCByZWNlaXZlZCBhY2NvbGFk
ZXMgZnJvbSBwcmVzcyBhY3Jvc3MgdGhlIHN0YXRlLiBPbmUgaXNzdWUsIGhvd2V2ZXIsIHRoYXQg
aXMgZ2FpbmluZyBtb21lbnR1bSBpcyB0aGUgaGVyb2luIGVwaWRlbWljLiBXaGlsZSB3ZSBoYXZl
IHRha2VuIHNpZ25pZmljYW50IHN0ZXBzIHRvIGFkZHJlc3MgdGhpcyBwcm9ibGVtLCBzdWNoIGFz
IGluY3JlYXNpbmcgYWNjZXNzIHRvIE5hbG94b25lIGFuZCBwYXNzaW5nIHRoZSAmIzgyMjA7R29v
ZCBTYW1hcml0YW4gTGF3LCYjODIyMTsgdGhpcyBpc3N1ZSBwZXJzaXN0cy4gV2UgbmVlZCB0byBj
b250aW51ZSB0byB3b3JrIHRvZ2V0aGVyIHVudGlsIHdlIGhhdmUgc3VjY2VlZGVkIGluIHJpZGRp
bmcgb3VyIGNvbW11bml0eSBvZiB0aGlzIGVwaWRlbWljLiA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5RNDogTW9z
dCBjb25ncmVzc2lvbmFsIGFuZCBPaGlvIHJhY2VzIGFyZSBub3QgY29tcGV0aXRpdmUuIFdoeSBk
byB5b3UgdGhpbmsgdGhhdCBpcyBhbmQgd2hhdCBpbXBhY3QgbWlnaHQgaXQgaGF2ZSBvbiBkZW1v
Y3JhY3kgYW5kIGhvdyBnb3Zlcm5tZW50IGZ1bmN0aW9ucz8gSXMgdGhpcyBhIHByb2JsZW0gYW5k
LCBpZiBzbywgaG93IGRvIHdlIGZpeCBpdD8gKDEwMCB3b3Jkcyk8L3N0cm9uZz4gIDwvcD48cD5C
YXNlZCBvbiBkZW1vZ3JhcGhpY3MgKHJ1cmFsIHZzLiB1cmJhbiksIHNvbWUgZGlzdHJpY3RzIGZh
dm9yIG9uZSBwb2xpdGljYWwgcGFydHkgb3ZlciBhbm90aGVyLiBGb3IgZXhhbXBsZTsgaW5uZXIg
Y2l0aWVzIHR5cGljYWxseSB0ZW5kIHRvIGZhdm9yIERlbW9jcmF0cyBhbmQgdGhlIG1vcmUgcnVy
YWwgcGFydHMgb2YgT2hpbyB0ZW5kIHRvIHZvdGUgUmVwdWJsaWNhbi4gVGhhdCBtZWFucyB0aGF0
IHRoZSBjb21wZXRpdGl2ZSBlbGVjdGlvbiBpbiB0aG9zZSBkaXN0cmljdHMgaGFwcGVucyBpbiB0
aGUgcHJpbWFyeSBhbmQgdGhlIHJhY2VzIHB1c2ggdG93YXJkcyB0aGUgZW5kcyBvZiB0aGUgcG9s
aXRpY2FsIHNwZWN0cnVtLiBNeSBkaXN0cmljdCwgaG93ZXZlciwgaXMgZmFpcmx5IGJhbGFuY2Vk
IGFuZCBjb3ZlcnMgYSBjb21wYWN0IGFyZWEgb2YgTm9ydGhlYXN0IFN1bW1pdCBDb3VudHkuIEkg
Y29uc2lkZXIgaXQgYSBwcml2aWxlZ2UgdG8gc2VydmUgQUxMIG9mIG15IGNvbnN0aXR1ZW50cyBh
cyB0aGVpciBTdGF0ZSBSZXByZXNlbnRhdGl2ZSBhbmQgcmVzcGVjdGZ1bGx5IHJlcXVlc3QgeW91
ciB2b3RlIGZvciBLcmlzdGluYSBEYWxleSBSb2VnbmVyIG9uIE5vdi4gOC48L3A+PHA+PC9wPjxw
PkNhc2V5IFdlaW5zdGVpbiwgRGVtb2NyYXRpYyBjaGFsbGVuZ2VyPC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly9jYXNleWZvcm9oaW8uY29tLyI+Y2FzZXlmb3JvaGlvLmNvbTwvYT48L3A+PHA+PHN0cm9u
Zz5BZ2U8L3N0cm9uZz46IDM0PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+RnJvbTwvc3Ryb25nPjogSHVkc29uPC9w
PjxwPjxzdHJvbmc+RXhwZXJpZW5jZTwvc3Ryb25nPjogSHVkc29uIENpdHkgQ291bmNpbDsgY2xp
ZW50IGV4ZWN1dGl2ZSwgR2FydG5lcjsgYnVzaW5lc3MgZGV2ZWxvcG1lbnQsIG9wZXJhdGlvbnMs
IG1hcmtldGluZyBhbmQgc2FsZXMgKDEwIHllYXJzKS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5FZHVjYXRpb248
L3N0cm9uZz46IEIuUy4gaW4gTWFuYWdlbWVudCBmcm9tIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIEFpciBG
b3JjZSBBY2FkZW15IGFuZCBNLkIuQS4gZnJvbSBPaGlvIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkmIzgyMTc7
cyBGaXNoZXIgQ29sbGVnZSBvZiBCdXNpbmVzczwvcD48cD48c3Ryb25nPkZhbWlseTwvc3Ryb25n
PjogTWFycmllZDsgb25lIGRhdWdodGVyLjwvcD48cD48c3Ryb25nPlExOiBXaHkgc2hvdWxkIE9o
aW9hbnMgc3VwcG9ydCB5b3VyIGNhbmRpZGFjeT8gKDEwMCB3b3Jkcyk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+
SSBjb21lIGZyb20gYSBtaWxpdGFyeSBmYW1pbHkgZGVkaWNhdGVkIHRvIHB1YmxpYyBzZXJ2aWNl
LiBXb3JraW5nIHRvIGJldHRlciBteSBjb21tdW5pdHkgYW5kIHJlZ2lvbiBpcyBmdW5kYW1lbnRh
bCB0byB3aG8gSSBhbS4gSSB3YW50IHRvIGxldmVyYWdlIHRoZSBza2lsbHMgSSYjODIxNzt2ZSBs
ZWFybmVkIGluIHRoZSBtaWxpdGFyeSwgaW4gdGhlIHByaXZhdGUgc2VjdG9yIGFuZCBpbiBlbGVj
dGVkIGxvY2FsIGdvdmVybm1lbnQgb2ZmaWNlIHRvIHJlcHJlc2VudCBhIG5ldyBzcGlyaXQgb2Yg
Y29vcGVyYXRpb24gYW5kIGJpcGFydGlzYW5zaGlwIHRvIGdldCB0aGluZ3MgZG9uZSBmb3IgbXkg
ZmVsbG93IE9oaW9hbnMuIEkgd2lsbCBicmluZyBuZXcgaWRlYXMgYW5kIGFwcHJvYWNoZXMgdG8g
cmVzb2x2ZSBvdXIgaXNzdWVzLCBhbmQgd2lsbCB3b3JrIHRpcmVsZXNzbHkgb24gYmVoYWxmIG9m
IG91ciBjb21tdW5pdGllcywgb3VyIGZhbWlsaWVzLCBhbmQgb3VyIGNoaWxkcmVuLiA8L3A+PHA+
PHN0cm9uZz5RMjogVGhlcmUgaXMgZGVlcCBwb2xhcml6YXRpb24gaW4gZ292ZXJubWVudCBhbmQg
dGhlIHB1YmxpYy4gSG93IHdvdWxkIHlvdSB1c2UgZWxlY3RlZCBvZmZpY2UgdG8gYnJpZGdlIHJh
Y2lhbCBhbmQgcGFydGlzYW4gZGl2aWRlcz8gKDEwMCB3b3Jkcyk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+VGhy
b3VnaCB0aGUgY291cnNlIG9mIG15IGNhbXBhaWduIEkmIzgyMTc7dmUgaGFkIHRob3VzYW5kcyBv
ZiBkb29yc3RlcCBjb252ZXJzYXRpb25zIHdpdGggcmVzaWRlbnRzIG9mIGFsbCBiYWNrZ3JvdW5k
cy4gTmVhcmx5IGFsbCB0ZWxsIG1lIHRoYXQgdGhleSBqdXN0IHdhbnQgb3VyIFJlcHJlc2VudGF0
aXZlcyB0byBjb29wZXJhdGUuIERvaW5nIHNvIHJlcXVpcmVzIGEgY29uY2VydGVkIG11dHVhbCBl
ZmZvcnQgdG8gZmluZCB0aGUgY29tbW9uIGdyb3VuZCBmcm9tIHdoaWNoIGNvbXByb21pc2UgY2Fu
IGJlIGJ1aWx0LiBXZSBhbGwgd2FudCB0byBncm93IG91ciBlY29ub215LCB0byBpbnZlc3QgaW4g
b3VyIGNvbW11bml0aWVzIHRvIHByb21vdGUgc21hcnQgZ3Jvd3RoLiBXZSBhbGwgd2FudCBjbGVh
biBhaXIgYW5kIGNsZWFuIHdhdGVyLiBUaGlzIHN0YXJ0cyB3aXRoIGFuIG9wZW4gZGlhbG9ndWUs
IGFuZCBvbmdvaW5nIGNvbW11bmljYXRpb24uIEkgcGxlZGdlIHRvIGRvIG15IHBhcnQgdG8gc2V0
IHRoZSBleGFtcGxlIG9mIGNvb3BlcmF0aW9uIHRoYXQgb3VyIGNpdGl6ZW5zIGRlbWFuZC4gPC9w
PjxwPjxzdHJvbmc+UTM6IFdoYXQgaXMgT2hpbyYjODIxNztzIG1vc3QgcHJlc3NpbmcgcHJvYmxl
bSBhbmQgd2hhdCB3b3VsZCB5b3UgZG8sIGlmIGVsZWN0ZWQsIHRvIGZpeCBpdD8gKDIwMCB3b3Jk
cyk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+T3VyIG1vc3QgcHJlc3NpbmcgcHJvYmxlbSBpcyBvdXIgZWR1Y2F0
aW9uIHN5c3RlbS4gTm90aGluZyBpcyBtb3JlIGNyaXRpY2FsIHRvIHRoZSBmdXR1cmUgb2Ygb3Vy
IHN0YXRlIHRoYW4gZWR1Y2F0aW5nIGFuZCBwcmVwYXJpbmcgb3VyIGNoaWxkcmVuLiBJbnN0ZWFk
IG9mIGludmVzdGluZyBpbiBvdXIgcHVibGljIHNjaG9vbHMsIGhvd2V2ZXIsIHdlIGFyZSBkaXZl
cnRpbmcgYmlsbGlvbnMgaW4gY3JpdGljYWxseSBuZWVkZWQgZnVuZHMgZnJvbSBvdXIgcHVibGlj
IHNjaG9vbHMgdG8gY2hhcnRlcnMsIHRoZSB2YXN0IG1ham9yaXR5IG9mIHdoaWNoIGFyZSBmYWls
aW5nIG91ciBraWRzIGFuZCBjb21wcm9taXNpbmcgdGhlaXIgZnV0dXJlcy4gRnVuZGFtZW50YWxs
eSwgSSBoYXZlIGEgcHJvYmxlbSB3aXRoIGF0dGFjaGluZyBhIHByb2ZpdCBtb3RpdmUgdG8gZWR1
Y2F0aW9uLCB3aGVyZSB0aGUgaW5jZW50aXZlcyBhcmUgdG8gcmVkdWNlIGludmVzdG1lbnRzIGFu
ZCBjb3N0cyBpbnN0ZWFkIG9mIG1heGltaXppbmcgZWR1Y2F0aW9uYWwgYXR0YWlubWVudCBmb3Ig
ZWFjaCBjaGlsZC4gSWYgZWxlY3RlZCwgSSB3b3VsZCB3b3JrIHRvIGhvbGQgY2hhcnRlciBzY2hv
b2xzIHRvIHRoZSBzYW1lIHN0YW5kYXJkcyBhcyBwdWJsaWMgc2Nob29scywgYW5kIHB1dCBzY2hv
b2xzIHRoYXQgZmFpbCBvdXIga2lkcyBvdXQgb2Ygb3BlcmF0aW9uLiBJIHdvdWxkIHByaW9yaXRp
emUgb3VyIHB1YmxpYyBzY2hvb2xzIGFuZCB3b3JrIHRvIGVuc3VyZSB0aGV5IGhhdmUgdGhlIGZ1
bmRzIHRoZXkgbmVlZCB0byBiZSBzdWNjZXNzZnVsLiA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5RNDogTW9zdCBj
b25ncmVzc2lvbmFsIGFuZCBPaGlvIHJhY2VzIGFyZSBub3QgY29tcGV0aXRpdmUuIFdoeSBkbyB5
b3UgdGhpbmsgdGhhdCBpcyBhbmQgd2hhdCBpbXBhY3QgbWlnaHQgaXQgaGF2ZSBvbiBkZW1vY3Jh
Y3kgYW5kIGhvdyBnb3Zlcm5tZW50IGZ1bmN0aW9ucz8gSXMgdGhpcyBhIHByb2JsZW0gYW5kLCBp
ZiBzbywgaG93IGRvIHdlIGZpeCBpdD8gKDEwMCB3b3Jkcyk8L3N0cm9uZz4gPC9wPjxwPk91ciBy
YWNlcyBhcmUgbm90IGNvbXBldGl0aXZlIGJlY2F1c2Ugb3VyIGRpc3RyaWN0cyBhcmUgbm90IHJl
ZmxlY3RpdmUgb2Ygb3VyIHZvdGVycy4gV2UgaGF2ZSBnZXJyeW1hbmRlcmVkIG91ciBkaXN0cmlj
dHMgdG8gbWFrZSB0aGVtICYjODIyMDtzYWZlJiM4MjIxOyBmb3IgaW5jdW1iZW50cywgYW5kIGRp
bWluaXNoZWQgdGhlIHZvaWNlIG9mIG1hbnkgb2Ygb3VyIGNpdGl6ZW5zLiBBcyBhIHJlc3VsdCwg
b3VyICYjODIyMDtwdXJwbGUmIzgyMjE7IHN0YXRlIGlzIGdvdmVybmVkIGRpc3Byb3BvcnRpb25h
dGVseSBieSBvbmUgcGFydHkuIFJlcHJlc2VudGF0aXZlcyBubyBsb25nZXIgZmVlbCBjb21wZWxs
ZWQgdG8gY29tcHJvbWlzZSwgYW5kIGluc3RlYWQgcmVjb2lsIHRvIHBsZWFzZSB0aGVpciBiYXNl
cy4gVGhlIHN0YXRlIGxlZ2lzbGF0dXJlIGlzIHNvIG9uZS1zaWRlZCB0aGF0IHRoZXJlIGlzIG5v
IGxvbmdlciBldmVuIGEgbmVlZCBmb3IgcGFydG5lcnNoaXAuIFdlIHN0YXJ0IGZpeGluZyB0aGlz
IGJ5IGVuc3VyaW5nIHdlIGhhdmUgZGlzdHJpY3RzIHRoYXQgdHJ1bHkgcmVmbGVjdCB0aGUgbWFr
ZXVwIG9mIG91ciB2b3RlcnMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.